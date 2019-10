En skilsmisseaftale er forhandlet på plads, siger Storbritanniens regeringschef kort før EU-topmøde.

Efter intense forhandlinger dag og nat har forhandlere fra Storbritannien og EU-Kommissionen landet en aftale om brexit torsdag lidt før middag.

Det bekræfter den britiske premierminister, Boris Johnson, på Twitter.

- Vi har en glimrende ny aftale, som giver os kontrollen tilbage, skriver Johnson.

Forhandlingerne har de seneste dage handlet om, hvordan man skal håndtere skilsmissen i forhold til Nordirland.

Det er nu et åbent spørgsmål, om EU-landene kan nå at læse og vurdere den, inden stats- og regeringscheferne mødes om fire timer til et topmøde i Bruxelles.

/ritzau/