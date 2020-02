Den britiske regering vil ændre systemet for håndtering af løsladte terrorister, siger premierministeren.

Den britiske regering varsler omfattende ændringer i myndighedernes måde at håndtere løsladte personer, som har været fængslet for terrorrelaterede handlinger.

Det oplyser premierminister Boris Johnson.

Udmeldingen kommer, efter at to personer søndag i London blev såret i et knivangreb udført af en formodet islamistisk ekstremist.

- I morgen (mandag, red.) vil vi bekendtgøre nye planer for fundamentale ændringer i systemet for håndtering af de, som er dømt for terrorhandlinger, siger Boris Johnson.

Han oplyser ikke nærmere om ændringerne.

Søndagens hændelse i London kommer, godt to måneder efter at en politibetjent skød og dræbte en dømt terrorist, som efter at være blevet løsladt før tid stak to personer ihjel nær London Bridge.

Regeringen reagerede på hændelsen ved at bebude længere straffe for terrorrelaterede forbrydelser og sætte en stopper for løsladelser før tid. Desuden blev bevillingerne til politiets indsats mod terror øget.

Politiet har identificeret manden bag søndagens knivangreb som den 20-årige Sudesh Amman, der blev skudt og dræbt af politiet.

Sudesh Amman var for nylig blevet løsladt, efter at have afsonet en straf for en terrorforbrydelse.

Ifølge britiske medier blev Amman fængslet i december 2018.

- Den mistænkte var blevet løsladt for nylig fra et fængsel, hvor han havde afsonet en dom for islamist-relaterede lovovertrædelser, sagde vicekommissær Lucy D'Orsi fra politiet i London søndag.

/ritzau/AFP