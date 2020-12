Storbritannien bliver første land i Vesten til at tage coronavaccine i brug. Vaccination starter i næste uge.

Muligheden for at tage en coronavaccine i brug er første skridt på vejen til, at briterne kan få deres normale liv tilbage.

Det skriver den britiske premierminister, Boris Johnson, på Twitter.

- Det er beskyttelsen fra vacciner, der ultimativt gør, at vi kan få vores liv tilbage og få gang i økonomien igen, skriver han.

Den britiske regering har onsdag besluttet at godkende coronavaccinen fra Pfizer og Biontech til nødbrug.

De første briter vil blive vaccineret fra begyndelsen af næste uge.

I første omgang vil vaccinen blive målrettet beboere på plejehjem, sundheds- og plejepersonale samt ældre og folk i risikogrupper.

Briterne er i øjeblikket underlagt stramme restriktioner, som er mere omfattende end i Danmark.

Natten til onsdag er der trådt et nyt regionalt nedlukningssystem i kraft i Storbritannien, som har afløst en national nedlukning.

Det betyder dog ikke, at restriktionerne er blevet lempet, skriver BBC.

Hvert eneste område af landet er blevet inddelt i et af tre niveauer: medium (1), højt (2) eller meget højt (3).

Langt størstedelen af befolkningen bor i et område, hvor niveauet for smitteudviklingen er højt eller meget højt.

Under niveau 2 må folk ikke mødes med nogen, som ikke er fra deres egen husstand, indendørs. Udendørs må de mødes med en gruppe på op til seks personer.

Under niveau 3 må folk hverken mødes med nogen, som ikke er fra deres egen husstand, indendørs eller til langt de fleste arrangementer udendørs.

De nye tiltag bliver revurderet hver anden uge. I julen bliver restriktionerne ophævet i fem dage, således at familier kan samles.

Der er bekræftet knap 1,7 millioner smittetilfælde i Storbritannien under pandemien og 59.148 coronarelaterede dødsfald, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Storbritannien er både i absolutte tal - og når man tager højde for antallet af indbyggere - det land i verden med femteflest coronadødsfald.

Der er dog forskel på, hvordan landene opgør coronadødsfald, så derfor kan tallene ikke sammenlignes en til en.

/ritzau/