Den britiske premierministerkandidat Boris Johnson er blevet beskyldt for have løjet under EU-valg i 2016.

Den britiske politiker Boris Johnson slipper for at blive retsforfulgt for at have fremsat urigtige påstande om EU i brexit-valgkampen i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En dommer afgjorde i sidste uge, at Boris Johnson skulle stille op til et indledende møde om sagen.

Den beslutning er imidlertid blevet underkendt fredag ved en høring i London High Court, der svarer til landsretten i Danmark.

Boris Johnson førte i 2016 valgkamp for, at Storbritannien skulle ud af EU.

Han beskyldes både for at have løjet før og efter brexitafstemningen. Her stemte 52 procent for, at briterne skulle forlade EU.

Det gælder blandt andet en påstand om, at Storbritannien hver uge sender 350 millioner pund - omkring tre milliarder kroner - til EU. Budskabet stod på Johnsons kampagnebus.

Det er den britiske advokat Marcus Ball, der har lagt sag an mod Boris Johnson. Ball står i spidsen for et initiativ ved navn Brexit Justice.

Boris Johnson er blandt favoritterne som ny premierminister i Storbritannien og formand for De Konservative, efter at Theresa May i sidste måned meldte sin afgang.

Han har tidligere været udenrigsminister i i hendes regering, men trådte tilbage sidste år i protest mod Mays håndtering af situationen omkring brexit.

Boris Johnson tilhører den stærkt antieuropæiske fløj i Det Konservative Parti, der ønsker et fuldstændigt brud med EU.

/ritzau/