Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I forbindelse med sit overraskende besøg i Kyiv fredag er den britiske premierminister, Boris Johnson, kommet med en opsigtsvækkende udmelding.



Det har stået klart i et stykke tid, at Ukraine i øjeblikket har store tab. Specielt når det kommer til kampene i øst. Men det står ikke klart, hvor store tab, den russiske side har.

Men det kunne Johnson løfte lidt af sløret for fredag.

»Rusland er også akut presset og har lidt store tab. Deres udgifter til granater og andre våben er kolossal,« sagde han.

Samtidig kunne Boris Johnson fortælle, at Rusland fortsat ikke har opnået deres mål i det østlige Ukraine.

»De har endnu ikke opnået de mål, de havde for den første uge af krigen,« sagde Johnson med en direkte stikpille til den russiske præsident Putin.

Boris Johnsons besøg i Kyiv fredag var for at sætte en streg under, at man fortsat vil yde bistand til Ukraine og præsident Zelenskyj, forklarede Johnson, der var en af de første statsledere til at besøge Kyiv efter krigens begyndelse.

Og nu er han så vidt vides den første til at have været i Kyiv to gange siden invasionen 24. februar.

»Vi er her for at understrege, at vi vil bidrage med den strategiske udholdenhed, som I har brug for, og vil komme med yderligere sanktioner mod Putins regime,« sagde Johnson henvendt til Zelenskyj.