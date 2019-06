- Vil du gå sammen med mig om et løfte om, at vi forlader EU den 31. oktober. Uanset hvad, skriver Johnson.

Boris Johnson, der er favorit til at blive den næste britiske premierminister, har udfordret sin rival, Jeremy Hunt, til at aflægge et løfte om, at briterne skal forlade EU den 31. oktober, hvad enten der foreligger en brexit-aftale eller ej.

- Jeg har på min side gjort det klart, at hvis jeg vælges som leder, så vil vi træde ud den 31. oktober med eller uden en aftale, skriver Johnson i et åbent brev til Hunt på Twitter.

- Vil du gå sammen med mig om at aflægge et løfte om, at vi forlader EU den 31. oktober - uanset, hvad der så sker, skriver Johnson.

Boris Johnson sagde tidligere tirsdag, at han "ikke et øjeblik tror på, at Storbritannien vil forlade EU uden en aftale".

Under det igangværende opgør om at blive nye konservativ leder og Mays afløser i Downing Street 10, har en del britiske medier stadig fokus på, at politi i sidste uge blev kaldt ud til husspektakler i toppolitikerens bolig. Naboer havde klaget over et meget højrøstet skænderi mellem Boris Johnson og hans kæreste.

Johnson må gang på gang afvise at svare på spørgsmål om sit forhold til kæresten Carrie Symonds, som han siger, er et privat anliggende.

Nogle journalister insisterer på, at historien om husspektaklerne er vigtig for at belyse Johnsons karakter og personlighed.

I et interview med BBC tirsdag sagde Johnson, at det "slet og ret er uretfærdigt" at blande dem, som man elsker, ind i debatten.

I opgøret om brexit har Johnson igen og igen gjort det klart, at han ikke frygter et brexit uden en aftale, men at han ikke tror på, at det kommer til ske.

Johnson konstaterer i interviewet med BBC, at den aftale, som Theresa May har lavet med EU, er "død". EU skal derfor være villig til at finde en ny aftale, navnlig om Nordirlands rolle.

- Det er ikke bare op til os, det er lige så meget op til den anden side. Der er et element selvfølgelig, et meget vigtigt element, af gensidighed og samarbejde i dette, konstaterer han.

Storbritannien skulle have forladt EU 29. marts, men fik udsættelse af EU til 31. oktober.

/ritzau/Reuters