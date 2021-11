Storbritanniens premierminister sammenligner sig selv med Moses, hylder Gurli Gris som britisk erhvervslivs redning og mister fatningen i skandaløs tale.

Mandag aften indtog Boris Johnson talerstolen ved Britisk Industris årlige konference. Det ville han nok ønske, at han ikke havde gjort.

I en kaotisk tale chokerede premierministeren både partifæller og erhvervsspidserne i salen.

Talen, der skulle have givet britisk erhvervsliv tro på fremtiden med Boris ved roret, fik den stik modsatte virkning.

Gurli Gris blev af Boris Johnson brugt som eksempel på britisk kreativitet og eksportevne ved en tale for Britisk industri Foto: Daniel SORABJI

Boris Johnson mistede fuldstændigt overblikket, og i et yderst pinligt lille halvt minut af den tv-transmitterede tale rodede han febrilsk rundt i sine papirer, mens han igen og igen udbrød:

»I må tilgive mig, I må tilgive mig«.

Hele talen var faktisk stærkt kontroversiel. Tilhørerne i salen tabte ved flere lejligheder kæben under Boris Johnsons flagrende improvisation. Premierministeren sammenlignede undervejs sig selv med ingen ringere end Moses.

»Dette er de nye ti bud, som jeg har skrevet for præcis et år siden, da jeg kom ned fra Sinajbjerget,« sagde Johnson om sin nye, grønne omstillingsplan.

Og der var endnu mere i vente for de måbende erhvervsspidser i salen.

Premierminister Boris Johnson er under stigende politisk pres. Flere fra hans eget parti spår nu, at et opgør om formandskabet kan vente rundt om hjørnet Foto: POOL

Boris Johnson søgte undervejs at bruge Gurli Gris som eksempel på en ledestjerne for britisk industri. Han fortalte de måbende erhvervsspidser, hvordan et besøg i en Gurli Gris-forlystelsespark var en stor inspiration for ham:

»I går var jeg i Gurli-Gris-Land – vi burde alle tage i Gurli-Gris-Land … Gurli-Gris-Land er lige et sted for mig. Der er sikre gader, disciplin i skolerne og fokus på massetransport – selv om jeg synes, at de har en lidt stereotyp fremstilling af Far Gris,« sagde Boris Johnson.

Premierministeren undrede sig over, at tilhørerne ikke selv havde været i Gurli-Gris-Land – der ligger i den anden ende af landet – og blev ved at vende tilbage til, hvordan netop Gurli Gris er et godt eksempel på Britisk kreativitet og eksportevne.

Reaktionerne fra både venner og fjender kom prompte. Der var hovedrysten og bekymring blandt de konservative. En regeringskilde forudser et stort opgør med premierministeren i den nærmeste fremtid:

»Knivene slibes lige nu rundt om premierministeren. Det fungerer bare ikke, og det går den gale vej,« udtalte denne kilde til BBC.

Gurli Gris er blevet en populær figur. Ud over de mange tegnefilm, er der nu også oprettet Gurli Gris-temaparker Foto: MATTHEW KNIGHT

Samtlige britiske aviser havde tirsdag Boris Johnsons Gurli Gris-tale på forsiden.

En journalist fra ITV følte sig nødsaget til at spørge premierministeren, om han er o.k.? Det forsikrede Boris Johnson om, at han er, men analysen i de britiske medier er, at Johnson kan være ved at grave sin egen politiske grav.

»Det her gør jo ikke én tryggere ved landets ledelse. Noget af det, premierministeren sagde, var jo direkte upassende. Erhvervslivet søger ro og overblik, så vi tør investere i fremtiden. Det fik vi ikke meget af,« siger Kitty Kushner fra Institute of Directors til The Times.

Boris Johnsons konservative regering skuffede tidligere på ugen sine vælgere i det nordlige England ved at løbe fra et løfte om at udbygge hurtigtogs-jernbanenettet til Nordengland.

I en meningsmåling udført af Redfield og Wilton tager Labour for første gang i 2021 føringen over det konservative parti. Boris Johnson sikrede sig ellers en jordskredssejr i 2019. Men følgerne af brexit og en kaotisk håndtering af covid-krisen har sat hans klare, folkelige mandat under pres.

Gurli-Gris-Fadæsen gør næppe livet nemmere for ‘Far Gris’ i Downing Street 10.