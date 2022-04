En komité skal undersøge, om Boris Johnson har vildledt det britiske parlament.

Det har de britiske parlamentarikere besluttet torsdag.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Undersøgelsen skal klargøre, om Boris Johnson har løjet over for parlamentet i sagerne om fester i hans kontor i Downing Street under coronanedlukningen af landet.

Her skulle han angiveligt have brudt sine egne restriktioner og dermed have brudt sine egne regler.

Han fik i sidste uge en bøde af politiet. Den fik han for en forsamling i forbindelse med hans fødselsdag under nedlukning.

Indtil da havde Boris Johnson fastholdt sin uskyld i sagen.

Og nu skal det granskes om, hvorvidt han bevidst har vildledt parlamentet ved frem til bøden at holde fast i sin uskyld.

Efter at han fik bøden, har han undskyldt ad flere omgange og påtaget sig skylden.

»Det gik ikke op for mig dengang - eller siden - at en samling i kabinetrummet lige før et vigtigt møde om covid-strategi kunne være brud på reglerne.«

»Jeg gentager, at det var min fejl, og jeg undskylder oprigtigt for den,« sagde han tirsdag til parlamentet.

/ritzau/Reuters