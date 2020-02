Den britiske premierminister, Boris Johnson, har lørdag aften delt to glædelige nyheder.

Den første er, at han skal giftes. Den anden er, at han venter sit femte barn.

Sammen med sin forlovede, Carrie Symonds, venter parret deres første fælles barn til sommer.

Det oplyser en talsmand for premierministeren ifølge britiske ITV.

'Premierministeren og frøken Symonds er meget glade for at kunne meddele, at de er blevet forlovet, og at de venter en baby i forsommeren,' lyder det fra talsmanden.

Johnson har i forvejen fire voksne børn med sin tidligere hustru, Marina Wheeler.

55-årige Boris Johnson og jævnaldrende Marina Wheeler gik fra hinanden for godt to år siden.

Siden har han dannet par med den 31-årige Carrie Symonds.