De var det perfekte makkerpar britisk politik.

Boris Johnson var den elskelige charmør og han særlige rådgiver Dominic Cummings den perfekte strateg.

Sammen kunne de fejre den ene store sejr efter den anden. Først Brexit og siden en rekordstor valgsejr.

Men venskabet blev til fjendskab, og tirsdag tog Dominic Cummings det, der ligner den ultimative hævn over Storbritanniens premierminister Boris Johnson.

(FILES) Dominic Cummings og Boris Johnson havde et tæt partnerskab, men blev siden uvenner

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Hvis det er rigtigt, hvad Dominic Cummings fortæller, så er Boris Johnson færdig.«

Boris Johnson har den senere tid været under massivt pres, fordi den britiske presse har afsløret, hvordan premierministeren og hans stab gentagne gange har holdt store fester, mens resten af briterne var underlagt massive nedlukninger.

Blandt andet en fest 20. maj 2020, hvor Boris Johnson selv deltog.

Da det blev afsløret, bedyrede Boris Johnson, at han ikke vidste, at festen med 100 gæster var i strid med de daværende coronarestriktioner.

Men det er en lodret løgn, siger Dominic Cummings nu. Han arbejdede på det pågældende tidspunkt tæt sammen med premierministeren.

Dominic Cummings skriver i et tweet, at han selv og andre øjenvidner vil sværge under ed på, at Boris Johnson var informeret, og at han derfor har løjet overfor parlamentet om ikke at vide noget.

»Meget er sagt om Dominic Cummings gennem tiden, men ikke at han lyver, og der er ingen tvivl om, at han er en kompetent mand,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Boris Johnson fastholder dog sin uskyld.

»Jeg afviser kategorisk, at der er nogen, som har fortalt mig, at det her var noget, der var i strid med reglerne (...) og jeg kan helt ærligt ikke forestille mig, hvorfor det ville være blevet tilladt, hvis det var i strid med reglerne,« har Boris Johnson ifølge Sky News sagt i kølvandet på sin tidligere rådgivers udtalelser.

Jakob Illeborg mener, at der nu for alvor er showdown i Westminster.

»Det bærer næsten præg af en duel, hvor to gamle venner, der nu er blevet fjender, står overfor hinanden.«

Og er der en mand, der kan fælde Boris Johnson, så er det formentlig Dominic Cummings, vurderer Jakob Illeborg.

»Hvis der er en, som har viljen og kapaciteten til det, så er der ham.«

Boris Johnson selv er gået i flyverskjul for den heftige politiske modvind, han befinder sig i, men onsdag skal han stille op til Prime Minister’s Question, hvor medlemmer af parlamentet kan stille ham spørgsmål.

Og presset er massivt.

En meningsmåling fra YouGov viser, at 64 procent af briterne mener, at Boris Johnson bør gå af.

Det er en stigning fra november, hvor 48 procent svarede ja til, at premiereministeren burde trække sig.

»Det spidser til fra mange vinkler,« siger Jakob Illeborg.