Premierminister Boris Johnson solede sig tirsdag i sjælden britisk succes, da han var stolt vidne til verdens første covid-vaccinerinationer. Efterfølgende blev han af pressen spurgt om udsigten til at sikre en Brexit-aftale i sidste minut.

»Vi bliver nødt til at bevare optimismen og en tro på, at den sunde fornuft vil sejre til sidst. Men jeg må være ærlig og sige, at det ser meget, meget svært ud i øjeblikket«, fortalte Boris Johnson.

Han tager onsdag til Bruxelles for at tale med kommissionsformand Ursula von der Leyen i et sidste øjebliks forsøg på at fremtvinge en aftale, som briterne kan acceptere.

»Jeg vil gøre hvad jeg kan, og briterne skal vide, at de ikke skal bekymre sig. Der venter os en fremtid af velstand og fremgang ligegyldig om det bliver efter en canadisk eller en australsk model. Men alle skal forberede sig på, at der vil komme store forandringer den 1. Januar«.

Boris Johnson har de seneste dage flere gange talt om »den australske model«. Det er et mindre skræmmende navn for No Deal, altså et hårdt Brexit. Der er en stigende fornemmelse herovre af, at det bærer den vej.

Det britiske Pund flyver disse dage op og ned i værdi. Investorerne kan ikke finde ud af om de tror på en aftale eller ej, og det kan kommentatorerne heller ikke.

EU’s chefforhandler, Michel Barnier, har givet forhandlingerne indtil udgangen af onsdag, eller vil man for alvor begynde at forberede sig på den kaotiske situation, No Deal vil medføre.

Boris Johnson har i hele sin regeringstid så vidt som muligt holdt sig væk fra Bruxelles, og hans rejse til Bruxelles onsdag kan tolkes på to måder. Enten er det udtryk for, at han tror på at han kan vende hjem som den store sejrherre med en aftale i lommen, eller også er det udtryk for, at han vil vise, at han har gjort alt, hvad der var ham muligt for at sikre en aftale med EU.

Noget tyder på, at vi 1629 dage efter at briterne stemte for at forlade EU endelig står foran den endelige afklaring. Meget tyder på uhørt drama til sidste fløjt.