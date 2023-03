Lyt til artiklen

Tidligere premierminister, Boris Johnson kæmpede onsdag i mere end tre timer for sit politiske liv. Det er langtfra givet, at han vandt.

De ulovlige fester i Downing Street 10 under Covidnedlukningen var atter i centrum. Denne gang gjaldt det, hvorvidt Boris Johnson, da han var premierminister, har vildledt Underhuset.

Der findes næppe en anden politisk personlighed i international politik, der har en lignende nærmest magisk evne til at kunne få store problemer, svigt og usandheder til at virke som ligegyldige trivialiteter.

Boris Johnson mestrer engelskhed til fingerspidserne. Hans larger-than-life-facon har talrige gange reddet ham fra den visse politiske død. Men denne gang kan hans nærmest uudtømmelige held alligevel være sluppet op.

Boris Johnson filmet mens han udnringer en skål unde ren af festerne i Downing street under covidbedlukningerne

»Hånden på hjertet, jeg har ikke løjet overfor Underhuset,« sagde Boris Johnson, mens han teatralsk svor på Kong James bibel, hvilket teknisk set kan gøre ham skyldig i mened, hvis han faktisk har løjet.

Det store spørgsmål nu er, om et flertal i parlamentet, ligesom et klart flertal i befolkningen, tror, at Boris Johnson har vildledt parlamentet.

Det er der en god sandsynlighed for. Boris har efterhånden mange fjender, også i eget parti, og der var ikke umiddelbart noget ved hans argumenter, der for alvor vil kunne få tvivlere over på hans side.

»Dine argumenter er spinkle,« sagde kommissionsformanden Harriet Harman til Boris Johnson og i det store hele virkede kommissionen ikke synderligt imponerede af Johnsons passionerede forsvar for sin uskyld.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg dækker Partygate-skandalen, der kan blive endestationen for Boris Johnsons politiske karriere fra London

Boris Johnson forsøgte at forklare om nødvendigheden af disse sociale forsamlinger med spiritus og musik, mens alle andre briter end ikke måtte besøge deres døende familiemedlemmer på hospitalet.

Men det er langt fra givet, at den naturlighed, hvormed der altid har været andre regler for Boris Johnson end for alle andre, vil blive accepteret af et parlament og hans eget parti, der på mange måder har bevæget sig videre fra de kaotiske år under Johnsons ledelse.

Nu venter en endelig vurdering fra komiteen og en efterfølgende afstemning om, hvorvidt Boris Johnson skal straffes.

Boris Johnson under den mere ned trte timer lange høring i det britiske parlament onsdag

Hvis han bliver bortvist fra parlamentet i mere end ti dage, vil det automatisk udløse et nyvalg i hans valgkreds, og det er ikke sikkert, at han vinder dette valg.

Var det alle andre end Boris Johnson, så ville man nok her konkludere, at vedkommendes politiske karriere var slut. Men der er ikke andre som BoJo, og sidste kapitel er hverken skrevet i sagen om Partygate eller historien om Boris Johnson.