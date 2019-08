Onsdag middag satte den britiske premierminister, Boris Johnson, sig til rette foran skærmen og gjorde klar til at besvare spørgsmål fra befolkningen på Facebook.

Få minutter senere havde han leveret en række udtalelser, som har skabt voldsom ravage i Storbritannien.

»Der foregår en forfærdelig kollaboration, som man siger, mellem folk, som tror, de kan blokere brexit i parlamentet, og vores europæiske venner,« sagde Boris Johnson blandt andet.

Udtalelsen, der flere steder er blevet opfattet, som om Johnson stempler sine modstandere i parlamentet som en slags forrædere, har været en bombe i den britiske debat.

»Det, han siger her, er, at de, der ikke går ind for hans brexit-linje, er mennesker, som har rottet sig sammen med de skumle typer ovre i EU. Boris Johnson bruger her en retorik, som er så barsk, at den er stort set ukendt i britisk politik,« siger Ole Helmersen, lektor med speciale i britisk politik ved CBS.

Ordet kollaboration er specifikt rettet mod den mangeårige minister i konservative regeringer Philip Hammond.

Han har sammen med 19 andre medlemmer af det konservative parti sendt et brev til Boris Johnson.

Essensen af brevet er, at Boris Johnson svigter det britiske folk, hvis det ender i en hård brexit.

Og det er altså et brev, der har fået Johnson til at snakke om en alliance mellem EU og visse parlamentsmedlemmer mod det britiske folk.

Udtalelserne har affødt hårde reaktioner.

I The Times kalder Boris Johnsons partifælle Guto Bebb udtalelserne for 'totalt forkastelige' og mener, at det øger truslen mod de parlamentsmedlemmer, der går ind for brexit med en aftale.

Han henviser blandt andet til det afdøde parlamentsmedlem Jo Cox, som blev dræbt på åben gade en uge før brexit-afstemningen, fordi hun gik ind for at blive i EU. Drabsmanden råbte 'Britain first', da han stak hende ned.

Briterne støtter Johnson linje om hård brexit Meget tyder på, at briterne helt generelt støtter op om Boris Johnsons hårde linje om brexit den 31. oktober – med eller uden en aftale. Den 12. august viste en meningsmåling fra ComRes, at 54 procent af briterne støtter brexit den 31. oktober 'med alle midler' – også hvis det betyder, at Boris Johnson skal suspendere parlamentet og tvinge brexit igennem. »På den måde kan man jo sige, at Boris Johnsons hårde retorik har virket,« siger Ole Helmersen: »Det har bidraget til, at folk bare accepterer, at man skal have brexit overstået – uanset hvordan man bærer sig ad.« Ole Helmersen er overrasket over meningsmålingen. »Det er jo bemærkelsesværdigt, at et flertal af befolkningen i et demokratisk land er klar til at køre parlamentet ud på det sidespor. Det må man bare sige. Og det er Johnsons fortjeneste.«

Reaktionerne mod dem, der går imod Boris Johnsons linje, har også været hårde.

Da John Bercow, formanden for parlamentet, for få dage siden udtalte, at han vil arbejde hårdt for at sørge for, at Boris Johnson ikke trækker Storbritannien ud af EU uden om parlamentet, modtog han dødstrusler.

Torsdag bakker Englands to største aviser, The Sun og Daily Mail, op om Boris Johnsons udtalelser med hårde angreb.

Det er Philip Hammond, som er blevet ansigtet på de parlamentsmedlemmer, der ikke går ind for Boris Johnsons linje, der står for skud.

I The Sun stemples han som 'en menneskelig sovepille', der underminerer den britiske nation. I Daily Mail kaldes han en 'bitter mand', som gør sig skyldig i sabotage.

»Det er virkelig hård kost, og de her medier pisker en stemning op, hvor man siger, at de, der ikke vil Boris Johnsons linje, er med til at undergrave folkets stemme og den britiske nation,« siger Ole Helmersen.

Bagtæppet for den hårde retorik er, at Storbritannien og EU fortsat ikke forhandler.

Boris Johnsons regering har informeret EU om, at den ikke vil forhandle, før afsnittene om den irske grænse er taget ud af skilsmisseaftalen.

Det grundlag har EU nægtet at forhandle på.

Den fastlåste situation giver nervøsitet i det britiske parlament.

»Nu sidder parterne på hver deres side af vandet og venter,« siger Ole Helmersen:

»Den fastlåste situation kan betyde, at parlamentsmedlemmer forsøger at vælte Boris Johnson, når parlamentet samles igen om et par uger. Det er jo også derfor, han er så hård. Der er en vis form for desperation i det her,« siger Ole Helmersen.