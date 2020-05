Premierministerens søn Wilfred Lawrie Nicholas Johnson er opkaldt efter de to læger, der reddede hans liv.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har nu fundet et navn til sin søn, der blev født onsdag - kort efter at han selv var blevet udskrevet fra hospitalet, hvor han var blev behandlet for coronavirus.

Og Boris Johnson er tydeligvis taknemmelig for lægernes indsats. Således har han valgt at opkalde sin søn efter de to af de læger, der behandlede ham.

Det skriver Boris Johnsons forlovede, Carrie Symonds, på det sociale medie Instagram.

- Må vi præsentere Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, født 29.4.20, skriver hun.

- Wilfred efter Boris' bedstefar, Lawrie efter min bedstefar, Nicholas efter Dr Nick Price og Dr Nick Hart - de to læger, der reddede Boris' liv i sidste måned.

Johnson blev i april behandlet på en intensivafdeling med svære symptomer på Covid-19 - sygdommen, der er forårsaget af coronavirus.

Han har siden sagt, at lægerne og sygeplejerskerne reddede hans liv.

Carrie Symonds blev også ramt af coronavirus og måtte holde sig i sengen en uge og isolerede sig i slutningen af marts fra Johnson.

Johnson havde ellers i lang tid forsøgt at bagatellisere sygdommen og epidemien. Han fortsatte med at give hånd til alle, han mødte - også folk, der var syge med Covid-19.

55-årige Boris Johnson og 32-årige Carrie Symonds har kendt hinanden siden 2018, hvor Johnson lod sig separere fra sin daværende kone og barndomsveninde, Marina Wheeler. De blev formelt skilt tidligere i år.

Meldingen om fødslen kom onsdag som en overraskelse for mange, da Carrie Symonds først havde termin om to måneder.

Hun benytter lejligheden til at takke sundhedspersonalet for en god behandling under fødslen.

- Mange tak til det utrolige hold på fødeafdelingen på UCLH (University College London Hospital), som tog sig så godt af os. Jeg kunne ikke være mere tilfreds, skriver Carrie Symonds.

/ritzau/