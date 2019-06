Der gik kun nogle få timer, før et billede af den britiske toppolitiker Boris Johnson og hans kæreste i et ømt og kærligt øjeblik vendte sig til en dårlig historie for politikeren.

For i stedet for umiddelbart at vise parrets kærlighed til hinanden, fik billedet en hel anden betydning for Johnson, der kæmper for at blive ny formand for De Konservative i Storbritannien og dermed britisk premierminister.

Billedet skal naturligvis ses i sammenhæng med afsløringen af, at forholdet mellem Boris Johnson og Carrie Symonds ikke er uden knaster.

Naboer og en lydoptagelse fortæller, at de to var i et heftigt skænderi natten til fredag.

»Det var et ordentligt skænderi,« fortæller naboen Earl McDermott ifølge The Guardian.

»Glas blev knust, der blev skreget, og der var en masse mundhuggeri. Jeg troede, der var en, der var ved at blive dræbt.«

Siden da har britisk politik stort set kun drejet sig om Boris Johnsons karakter. Hvis han vælges til ny formand efter Theresa May, bliver det ham, der som ny premierminister skal føre Storbritannien ud af EU og gennemføre brexit.

Johnson selv vil ikke snakke om sit privatliv, og han forsøger at undgå, at der bliver tale om et karaktervalg, selvom hans rival Jeremy Hunt netop har udlagt valget mellem de to som et, der først og fremmest drejer sig om deres personligheder.

NOT STAGED AT ALL. pic.twitter.com/M4fuigyoUL — Guy Walters (@guywalters) 24. juni 2019

»Jeg taler ikke om ting, der involverer min familie og mine kære,« siger han i et interview med BBC mandag aften.

Skænderiet er ifølge The Sun blot ét ud af fire inden for få uger, og det er selvfølgelig ikke en fordel for Johnson forud for, at de omkring 160.000 medlemmer af partiet skal vælge ny formand.

Derfor var det også belejligt, at parret kunne ses nyde hinanden i en fredsommelig situation omgivet af idylliske rammer. Johnson og Symonds ses på billedet holde i hånd i landlige omgivelser med smuk udsigt til både mark og skov.

Men hvem tog egentlig billedet, og hvordan havnede det på internettet, så alle kan se parrets inderlige følelser for hinanden?

De spørgsmål trængte sig hurtigt på, og svarene lader til at være fundet.

Ifølge The Telegraph fortæller politikere i partitoppen til avisen, at Carrie Symonds har ladet billedet lække i et øjensynligt forsøg på at vise, hvor godt hun og Johnson har det sammen.

Det så først ud til at virke. The Daily Mail skrev således, at de to stadig er forelsket.

Men i stedet for at få stormen til at stilne af, har billedet blot skabt fornyet interesse om forholdet, og nu bliver der grinet godt og grundigt på sociale medier over Boris Johnson.

pic.twitter.com/sDE3Hgkwnk — Alex Morris (@asjmorris) 24. juni 2019

‘Slet ikke opstillet,’ skriver en britisk forfatter og journalist eksempelvis med slet skjult ironi.

På Facebook, Twitter og Instagram findes billedet nu også i en del andre versioner, eftersom det har undergået en gevaldig omgang fotomanipulation.

Ét billede understreger eksempelvis hvor landlige og naturrige omgivelserne er i situationen: En tiger hæver sit hoved over det høje græs og spejder rundt, mens det forelskede par ses i deres fortrolige stund i baggrunden.

De menige konservative partimedlemmer skal nu beslutte, hvem de ønsker som formand. Svaret får vi den 23. juli.