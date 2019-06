De to kandidater til at overtage fra Theresa May er fundet i Storbritannien. Michael Gove er elimineret.

Den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson og den nuværende britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, skal kæmpe om at blive ny konservativ partileder og premierminister i Storbritannien.

Det står klart efter femte afstemningsrunde torsdag.

Miljøminister Michael Gove er elimineret.

Johnson fik - ligesom ved alle tidligere afstemninger - klart flest stemmer.

Han blev topscorer med 160 styk. Det var til gengæld helt tæt mellem Hunt og Gove, der fik henholdsvis 77 og 75 stemmer.

