Toprådgiver Dominic Cummings, der har brudt de britiske coronaregler, får opbakning fra premierministeren.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, opfordrer onsdag Storbritannien til at komme videre efter en meget omdiskuteret sag med Johnsons toprådgiver, Dominic Cummings, i hovedrollen.

Det sker under et onlinemøde med en særlig parlamentsgruppe, der består af parlamentets forskellige udvalgsformænd.

Under mødet blev premierministeren udspurgt om sagen, der har ryddet de britiske forsider de seneste par dage.

Sagen drejer sig om Johnsons tætte rådgiver, Dominic Cummings, der under den britiske nedlukning har brudt indførte coronaregler.

- Det har været en rigtig, rigtig frustrerende hændelse, og jeg forstår, hvorfor folk har været så bekymrede. Særligt fordi landet gennemgår en skræmmende svær tid, lyder det fra Johnson.

Cummings har indrømmet, at han i marts kørte 400 kilometer fra London til det nordlige England for at besøge sin nærmeste familie. Han kørte sammen med sin fireårige søn og sin hustru, der på daværende tidspunkt var syg.

Siden da har toprådgiveren fået hård kritik for at se stort på landets coronaregler, mens andre har holdt sig til dem og måske misset muligheden for at sige farvel til døende familiemedlemmer.

Flere parlamentsmedlemmer har opfordret ham til at trække sig. Det har han hidtil afvist, og han får også støtte fra premierministeren.

- Hvis det virkelig handler om at få leveret det rigtige budskab, så tror jeg, at vi virkelig har brug for bare at komme videre, siger Johnson onsdag.

