Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, nægter at undskylde efter at være kommet med skarpe bemærkninger under en debat i Underhuset i det britiske parlament i går aftes.

Både under og efter debatten – og igen her dagen derpå – bliver der blandt oppositionspolitikerne fra fortrinsvis partiet Labour skudt med skarpt mod premierministeren for at opildne til uroligheder med sit sprogbrug. Og særligt én bemærkning faldt mange for brystet.

For at forstå, hvorfor kommentaren vækker harme, skal man først forstå, hvem Jo Cox var.

Jo Cox var et medlem af det britiske parlament for partiet Labour, som i 2016 blev skudt og knivstukket ihjel foran et bibliotek i landsbyen Birstall i England. Drabet på Jo Cox blev begået af en mentalt ustabil mand, der var tilhænger af det højrefascistiske parti Britain First. Partiet tilkendegav, at de intet havde at gøre med drabet, som hurtigt blev en international nyhed og markerede en sort dag i Storbritanniens historie.

Tilbage i Underhuset i aftes faldt den førnævnte bemærkning, da Johnson slog et af mange slag for at få gennemført Brexit.

Den bedste måde at ære Jo Cox på var ifølge Boris Johnson at få 'gennemført brexit'.

Feel a bit sick at Jo’s name being used in this way. The best way to honour Jo is for all of us (no matter our views) to stand up for what we believe in, passionately and with determination. But never to demonise the other side and always hold onto what we have in common. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) 25. september 2019

Blandt de kritiske røster var Jo Coxs enkemand, Brendan Cox, der på det sociale medie Twitter skrev, at han følte sig 'en smule led og ked af, at Jos navn bliver brugt på denne måde'.

'Den bedste måde at ære Jo på er for os alle (uanset synspunkter) at stå ved, hvad vi tror på, passioneret og med beslutsomhed. Men aldrig at dæmonisere den anden side og altid holde fast i det, vi har til fælles,' skrev han endvidere.

Kritikken blev bakket op af blandt andre Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, som sagde, at hun 'med afsky' var vidne til Boris Johnsons udtalelser.

Under debatten i Underhuset opfordredes der flere gange til, at Boris Johnson undskyldte sine bemærkninger, og at han kom med en undskyldning til dronningen.

Baggrunden var, at han i august begærede at suspendere det britiske parlament og afskære politikerne muligheden for at udføre deres politiske arbejde, indtil en gangbar løsning for brexit var på bordet. Det forslag meddelte han dronningen, som gav grønt lys til suspenderingen af parlamentet, men tirsdag i denne uge kendte den britiske højesteret det for en ulovlig handling.

Ingen af delene har Boris Johnson imidlertid undskyldt for indtil videre.