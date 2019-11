Hvor mange børn har Boris Johnson?

Ja, det er et spørgsmål, Storbritanniens premierminister ikke engang selv vil svare på.

I et interview på liveradio blev han spurgt, hvor mange børn han egentlig har, da han efter sigende skulle have fået nogle afstikkere i løbet af sit 55 år lange liv, skriver The Guardian.

»Jeg tror, at det, folk vil høre, er, hvilke planer vi har (mht. brexit, red.). Jeg elsker mine børn meget, men de har ikke noget med valget at gøre, og derfor kommer jeg ikke til at kommentere på det,« svarer Boris Johnson radioværten Nick Ferrari i LBC radio.

Nick Ferrari spørger igen, hvor involveret han er i sine børns liv. Det har Boris Johnson heller ikke lyst til at svare på og henviser igen til det forestående valg.

Dog ved man med sikkerhed, at han har fire børn med en tidligere kone, Marina.

Spørgsmålene fra vært Nick Ferrari kom efter en kvindelig lytter ringede ind under live-sendingen.

Hun ville vide, hvorfor premierministeren tilbage i 1995 havde skrevet en artikel, hvor han blandt andet havde skrevet, at enlige mødre producerer en generation af dårligt opdragede, ignorante, aggressive og uægte.

»Hvorfor kritiserer du gladeligt folk som mig, når du nægter at tale om din egen familie,« spørger den enlige mor ved navn Ruth.

Til det svarer Boris Johnson, at han absolut respekterede hende og andre enlige mødre.

Desuden mener han, at omtalen af artiklen blot fra et forsøg fra Labour-partiets på at aflede opmærksomheden på brexit-konflikten.

Boris Johnson garanterede desuden også, at man ville forlade EU senest den 31. januar i år under udsendelsen.