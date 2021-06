Storbritannien udskyder den planlagte fulde genåbning af samfundet på grund af tiltagende covid-19-smitte med Delta-varianten.

Det udskydes fire uger til 19. juli.

Det har premierminister Boris Johnson netop meddelt på et pressemøde.

»Det giver mening at vente bare lidt længere,« siger Johnson fra podiet i Downing Street.

I sidste uge antydede Johnson ret så klart, at den planlagte ophævelse af alle restriktioner for det sociale liv – planlagt til 21. juni – nok ville blive udsat.

Den mere smitsomme Delta-variant, som først blev identificeret i Indien – er i dag skyld i over 90 procent af smittetilfældene.

Antallet af smittetilfælde er i den seneste uge steget 64 procent, oplyser Johnson på pressemødet.

»Vi har stået over for et meget svært valg. Vi kan fortsætte med at genåbne. Men det kan føre til tusindvis af flere dødsfald, der ellers kunne være undgået,« siger han.

BBC skrev tidligere mandag, at flere ministre var gået med til en udskydelse, hvilket altså nu står ved magt.

I de næste fire uger agter Storbritannien at vaccinere så mange som muligt, ligesom forskere skal have mulighed for at følge Delta-varianten.

Ud over at være mere smitsom menes denne variant også at være mere modstandsdygtig over for vacciner, især blandt personer, som ikke er færdigvaccinerede, skriver Ritzau.

Opdateres...