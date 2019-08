Den britiske premierminister, Boris Johnson, optrappede søndag spændingerne i brexit-forhandlingerne mellem EU og Storbritannien, da han sendte en ny – og opsigtsvækkende – trussel i EU's retning.

En trussel, der kan ende med at være hundreder af milliarder af kroner værd.

Truslen faldt, da Boris Johnson søndag aften blev interviewet af tv-stationen ITV.

Her talte han om de 39 milliarder pund – eller 321 milliarder kroner – som Storbritannien skal betale til EU som del af skilsmisseaftalen.

Donald Tusk og Boris Johnson kaldte søndag hinanden for 'Mr. brexit'. Foto: Christian Hartmann Vis mere Donald Tusk og Boris Johnson kaldte søndag hinanden for 'Mr. brexit'. Foto: Christian Hartmann

»Hvis vi kommer ud uden en aftale, så er det helt sikkert korrekt, at vi, strengt taget, ikke længere skylder de 39 milliarder pund. Der vil være en stor sum penge til rådighed, som vi kan bruge på vores egne prioriteter. Det er ikke en trussel. Det er et simpelt faktum,« sagde Johnson for rullende kameraer.

En bombastisk melding, som strengt taget godt kan føres ud i livet.

»Den britiske regering har indgået en aftale med EU, der siger, at de vil betale det her beløb. Men den aftale er ikke ratificeret i det britiske parlament,« forklarer Søren Dosenrode, professor i EU ved Aalborg Universitet:

»Man vil være nødt til at gå til en international domstol for at få de penge, hvis briterne ikke udbetaler dem. Og der, tror jeg, EU vil stå svagt.«

Boris Johnson og Angela Merkel mødtes for at tale om brexit, der står til at ske – uanset hvad – den 31. oktober. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Boris Johnson og Angela Merkel mødtes for at tale om brexit, der står til at ske – uanset hvad – den 31. oktober. Foto: JOHN MACDOUGALL

Hvis truslen ender med at blive ført i livet, vil det efterlade et seriøst hul i kassen.

»Selvfølgelig vil det kunne mærkes på EU's budget. Storbritannien er en af de største bidragsydere til EU efter Tyskland. De penge er del af et EU-budget, som briterne selv har været med til at vedtage,« forklarer Søren Dosenrode.

Han tror dog ikke, at Boris Johnson mener truslen alvorligt.

Meldingen skal i værste fald ses som et træk i et stort forhandlingsspil.

Trump og Johnson snakkede handelsaftale: ’Briterne er på knæ’ Søndag morgen mødtes den britiske premierminister Boris Johnson med den amerikanske præsident Donald Trump. Her talte parterne om en handelsaftale, briterne kan lave med USA, når de forlader EU. Donald Trump roste Boris Johnson og sagde, at parterne står til at lave en historisk stor handelsaftale, når Storbritannien smider den klods, landet har om benet i form af EU. Men i virkeligheden er briterne under maksimalt pres, vurderer Søren Dosenrude. »Storbritannien er ekstremt svækket i den her forbindelse. Når Trump taler om en ’great deal’, taler han om en god handel for USA. Briterne tigger nærmest om en aftale her, så det er en skidt position at forhandle ud fra,« siger Søren Dosenrude: »Briterne er sådan set på knæ. Så det er ikke godt for Boris Johnson, selvom han får det til at se sådan ud.«

»Det ville være helt utroligt dumt af briterne ikke at betale. EU er Storbritanniens største handelspartner, og han er nødt til at sikre et godt forhold til EU fremover. Det vil være ødelæggende for forholdet i lang tid, hvis ikke han udbetaler de penge,« siger Søren Dosenrode:

»Så selvom sådan en melding lyder god hos vælgerne hjemme i Storbritannien, så ser jeg ikke for mig, at han kan slippe uden om at betale.«

Boris Johnsons trussel kom efter en weekend, hvor han mødtes med den tyske kansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron.

Her talte han om at få fjernet afsnittet i skilsmisseaftalen om grænsen til Nordirland – den såkaldte bagstopper.

Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel og Boris Johnson ved G7-topmødet i Biarritz, Frankrig. Foto: POOL Vis mere Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel og Boris Johnson ved G7-topmødet i Biarritz, Frankrig. Foto: POOL

I stedet for blankt at afvise forhandlinger, som EU ellers har gjort konsekvent, gav de to ledere Boris Johnson og briterne 30 dage til at komme med et seriøst forslag til et alternativ.

Søndag mødtes Boris Johnson så også med Donald Tusk, formanden for det europæiske råd.

Et møde, der var præget af, at parterne pegede fingre ad hinanden.

Tidligt søndag sagde Donald Tusk om Boris Johnson, at han risikerer at ende som 'Mr. no deal'.

Søndag aften sagde Boris Johnson så, at Donald Tusk kan ende som 'Mr. no deal brexit'.

»Der foregår et stort spil om at placere skylden for, at der ikke kommer nogen aftale,« vurderer Søren Dosenrode:

»Der var meget varm luft i denne weekend, og for Boris Johnson handler det om, at han taler til vælgerne derhjemme. Så kan han, under en eventuel valgkamp, sige: 'se, hvor hård jeg var'.«