Regeringen hæftede sig "som lim" til eksperternes ord og forstod ikke virusset i begyndelsen, siger Johnson.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, erkender, at der kan være ting, han kunne have gjort anderledes i håndteringen af coronakrisen.

Det siger Johnson fredag.

- Måske er der ting, som vi kunne have gjort anderledes, og naturligvis vil der være tid til at forstå, helt præcist hvad vi kunne have gjort eller gjort anderledes, siger han til BBC.

Boris Johnson har lovet at indlede en undersøgelse af sin håndtering af krisen.

Johnson har fået skarp kritik for sin håndtering af pandemien. Kritikere peger på de over 45.000 coronarelaterede dødsfald i Storbritannien, den langsomme udrulning af test samt den sene nedlukning i forhold til mange andre lande.

En rådgiver fra den britiske regerings videnskabelige ekspertgruppe har tidligere vurderet, at dødstallet kunne være blevet halveret, hvis Storbritannien var gået i lockdown en uge tidligere.

Boris Johnson understreger, at regeringen hæftede sig "som lim" til eksperternes ord.

I samme ombæring siger han, at den største udfordring, som regeringen ikke forstod i begyndelsen af pandemien, var omfanget af den symptomfri smitte mellem mennesker.

- Covid-19 var noget, som var nyt, og som vi ikke forstod på den måde, vi havde ønsket i løbet af de første uger og måneder, tilføjer Boris Johnson.

/ritzau/Reuters