Den britiske regering har bedt restauranter og barer om at lukke på ubestemt tid. Hjælpepakke er også på vej.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, opfordrer briterne til at droppe fredagens fyraftensøl og i stedet blive hjemme.

Det sker på et pressemøde fredag. Her beordrer premierministeren en lang række offentlige stedet lukket på ubestemt tid.

- Vi beder caféer, barer og restauranter om at lukke i aften, så snart de kan, og lad være med at åbne igen i morgen, siger Johnson.

- Nogle vil måske have lyst at gå ud i aften. Til dem siger jeg: Lad være.

Også eksempelvis fitnesscentre og teatre skal lukkes midlertidigt, lyder det.

Den britiske finansminister, Rishi Sunak, oplyser fredag, at man vil hjælpe både ansatte og arbejdsgivere økonomisk. Han opfordrer derfor blandt andet virksomheder til at overveje grundigt, om det er nødvendigt at fyre folk.

De britiske tiltag minder om dem, som flere andre lande har foretaget for at begrænse det omfattende udbrud af coronavirus.

/ritzau/