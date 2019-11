Briternes premierminister lover at genskabe tilliden og sikkerheden i erhvervslivet og i de enkelte familier.

Premierminister Boris Johnson siger søndag ved præsentationen af det konservative partis nye valgprogram, at hans dagsorden for Storbritannien er "radikal".

- Når man ser vores valgprogram, så ser man en radikal dagsorden. Vi er nu mindre end tre uger fra det mest afgørende valg i moderne tid. Valget har aldrig haft større betydning, siger han.

- Få brexit gennemført, og så kan vi få genskabt tilliden og sikkerheden i erhvervslivet og i de enkelte familier, siger Johnson, som præsenterer programmet i byen Telford i det centrale England.

Det konservative parti lover, at det ikke vil lade indkomstskat og moms stige. Partiet lover samtidig at stoppe en årrække med nedskæringer i de nationale budgetter. Der skal pumpes milliarder af pund ind i den offentlige sektor.

Johnson har lovet at gøre gaderne i Storbritannien mere sikre ved at rekruttere 20.000 nye politifolk. Desuden vil han hyre yderligere 50.000 sygeplejersker.

Sundhedssektorens budgetter skal i 2023-24 være styrket med op mod 34 milliarder pund. Mindst 20 hospitaler skal udbygges og moderniseres, og der skal genopbygges 40 over det næste årti.

I forhold til indvandring vil Johnson have stoppet for den frie bevægelighed for EU-borgere og indføre et pointbaseret system efter australsk forbillede.

Andre politiske løfter omfatter flere penge til børnefamilier, til efteruddannelser og oplæring på arbejdsmarkedet samt effektiviseringer i energisektoren.

- Lad os blive klimaneutrale inden 2050 og Corbyn-neutrale inden jul, siger Johnson i en bemærkning om Labours leder, Jeremy Corbyn.

En meningsmåling fra Britain Elects viser, at de konservative står til at få 42 procent af stemmerne, mens Labour står til at få 29 procent. De Liberale Demokrater, der går ind for britisk EU-medlemskab, står til at få 15 procent. Brexitpartiet ligger på seks procent, og De Grønne ligger på tre procent.

De konservative er gået markant frem, efter at Johnson blev partileder efter Theresa May for fire måneder siden.

Politiske kommentatorer er dog forsigtige med at komme med forudsigelser, da de fleste blev stærkt overrasket ved valget i 2017. Dengang havde May et stort forspring i meningsmålingerne under valgkampen, men det blev stærkt reduceret ved valget.

/ritzau/Reuters