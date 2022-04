Den britiske premierminister Boris Johnson er i øjeblikket på besøg i Indien, hvor han på et pressemøde er kommet med opsigtsvækkende udtalelser om krigen i Ukraine.

For udover at rose ukrainernes utrolige kampgejst og heltemod, kom Boris Johnson også med bekymrende forudsigelser om invasionen. Det skriver Business Insider.

Til pressemødet blev den britiske premierminister spurgt, om han tror krigen vil fortsætte til slutningen af 2023. Dertil blev han spurgt, om Rusland stadig er i position til at vinde krigen, selvom de har begået strategiske fejl.

»Det ærgerlige er, at det er en realistisk mulighed.«

»Putin har en enorm hær. Han står politisk et meget svært sted, fordi han har lavet en katastrofal blunder. Den eneste mulighed han har lige nu er, at fortsætte sin rystende, nedslidende tilgang mod ukrainerne, og han er meget tæt på at sikre en landbro i Mariupol,« siger han ifølge mediet.

Derudover understregede Boris Johnson, at Vladimir Putin ikke vil komme til at lykkes med at besejre ukrainernes ånd eller nedslide deres moral.

På mødet afslørede Boris Johnson, at Storbritannien vil genåbne deres ambassade i Kyiv, som de lukkede få dage efter starten på den russiske invasion.

Dengang rykkede Storbritannien midlertidigt den britiske ambassade til Lviv i det vestlige Ukraine.