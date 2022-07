Lyt til artiklen

Den britiske premierminister Boris Johnson er igen havnet i kæmpestore vanskeligheder. Vanskeligheder, der efter alt at dømme vil føre til hans afgang. Det mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Man skal aldrig sige aldrig med Boris Johnson, men jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, at den her gang, der klarer han den ikke,« siger Jakob Illeborg.

Tirsdag har to fremtrædende ministre forladt regeringen i protest mod netop regeringslederen Boris Johnson.

Protesten kommer efter, at Boris Johnson igen har talt usandt om en belastende sag. Denne gang har han fortalt, at han ikke kendte til anklager om upassende og krænkende opførsel, der forelå mod parlamentsmedlem og Boris Johnsons partifælle Chris Pincher.

Pincher blev desuden udnævnt til såkaldt »deputy chief whip«, som svarer til en slags næstformand for en folketingsgruppe her i Danmark.

»Flere prominente embedsmænd har undsagt Boris Johnsons forklaring om, at han ikke kendte til anklagerne mod Pincher. Altså at det var lodret løgn,« siger Illeborg og fortsætter:

»Boris Johnson er flere gange taget i deciderede usandheder. Han sagde jo også, at han ikke havde deltaget i en række fester under coronanedlukningen, selvom han havde.«

De to ministre er blandt regeringens vigtigste ministre. Nemlig sundhedsminister Sajid Javid og finansminister Rishi Sunak

»Især Rishi Sunak er en af de helt store. Han er blevet spået at være Boris Johnsons efterfølger,« siger Jakob Illeborg.

Boris Johnson har som konservativ premierminister haft meget goodwill i banken.

»Han har jo udvist folketække, da han vandt valget. Han stod også i front under Brexit. Han har også siddet to perioder som overborgmester i London efter han vandt valget som borgmester, selvom han er konservativ. London er jo ellers Labourområde,« siger Illeborg og fortsætter:

»Men den usårligshedsbrynje er nok ved at gå af ham. Det er svært at sige om han går nu her eller om han ser lige ser på om det skal være på den anden side af sommeren. Men at sige, at det er op ad bakke for ham, det dækker slet ikke. Han hænger i med det yderste af neglene,« siger Jakob Illeborg.

Er Boris Johnson premierminister om et år?

»Nej. Det tror jeg ikke, der er tvivl om.«

Sky News oplyser her til aften, at Steve Barclay, der er departementschef i regeringsboligen i Downing Street, er udnævnt til ny sundhedsminister.