Boris Johnson er havnet i et nyt stormvejr.

Det er han som følge af en bemærkning, der kom i forbindelse med et besøg hos en skotsk vindmøllepark, skriver BBC.

»På grund af Margaret Thatcher, der lukkede så mange kulminer landet over, fik vi et stort forspring, og nu er vi hastigt i gang med at bevæge os væk fra kulindustrien,« sagde han med et let grin til de fremmødte journalister, inden han fortsatte:

»Jeg troede, at det ville ruske op i jer.«

Hans kluntede forsøg på et humoristisk indspark, fik den stik modsatte effekt.

For lukningen af kulminer har med årene haft katastrofale konsekvenser for lokalsamfund, og derfor er der mange, der mener, at kommentaren var upassende.

Herunder blandt andre Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, der har stemplet Johnsons bemærkning som 'dybt usmagelig'.

Johnsons partifælle, Margaret Thatcher, der var premierminister fra 1979 til 1990, slog hårdt ned på fagforeningerne, da minearbejdere strejkede i protest mod nedskæringer i industrien.

Boris Johnson gjorde sig uheldig bemærket under besøget. Foto: POOL Vis mere Boris Johnson gjorde sig uheldig bemærket under besøget. Foto: POOL

Under hendes embedsperiode blev mange kulminer nedlagt, og det gik hårdt ud over de 190.000 personer, der var beskæftiget i industrien.

Det førte til voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter. Thatchers handlinger var særdeles upopulære blandt især skotter, og derfor blev Johnsons seneste udtalelser ilde modtaget i landet.

Skotlands miljøparti, Scottish Greens, har i en pressemeddelelse skrevet følgende:

»Thatchers ødelæggelse af kulindustrien havde absolut ingenting at gøre med miljøet, men i stedet alt at gøre med en anti fagforeningsideologi.«

I den britiske opposition kræves der en undskyldning fra Boris Johnsons side:

»At grine af disse lokalsamfund viser, hvor virkelighedsfjern han er. Det er fuldstændig skammeligt. Premierministeren bør undskylde omgående,« lyder det fra Labor-partiets leder Keir Starmer.

Men en undskyldning skal man lede længe efter.

»Premierministeren anerkender de store konsekvenser og smerten, som lukningen af kulminer har haft på lokalsamfund. Regeringen har en ambitiøs plan for at tackle de kritiske problemer som klimaforandringerne bringer, og det inkluderer en reducering i vores afhængighed af kul og andre ikke fornybare energikilder,« lyder det fra Johnsons talsmand.

Tilbage i 1984 var der 170 kulminer i det britiske. I dag er samtlige nedlagt.