Lørdag var Boris Johnson på et overraskende visit hos Zelenskyj i Kyiv.

Og under besøget modtog både han og den ukrainske præsident en helt særlig gave.

Da Johnson og Zelenskyj spadserede gennem Kyivs gader, omgivet af bevæbnede soldater, modtog de to ledere en uventet og symbolsk gave fra en ukrainsk kvinde.

Det skriver The Guardian.

Boris Johnson på overraskende visit hos Zelenskyj i Kyiv.

Kvinden, som er fra Kharkiv, kom hen og gav dem to keramiske haner, som har en særlig betydning.

»Jeg er fra London,« kan man høre Johnson sige en video på Twitter, hvortil kvinden svarer med et smil:

»Jeg ved det, jeg er fra Kharkiv.«

Hvorfor de to keramiske haner er symbolske, skyldes, at et højhus i Borodjanka i Kyiv kollapsede 6. april efter et russisk angreb.

Og i det højhus overlevede netop en keramisk hane, som stod oven på et køkkenskab. Netop derfor er den nu blevet et symbol på ukrainsk modstand under krigen.

Her er højhuset, hvor man efter angrebet fandt den keramisk vandhane.

Ifølge The Guardian blev den keramiske hane først designet af den berømte ukrainske kunstner og billedhugger Prokop Bidasiuk, som arbejdede på den lokale majolikafabrik og skabte mange fade, vaser, legetøj og andre keramiske produkter.