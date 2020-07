Den britiske premierminister, Boris Johnson, har fredag vakt opsigt med en meget direkte opfordring til briterne og en bredside rettet mod såkaldte 'anti-vaxxers', som er folk, der er skeptiske over for vaccinationer.

De såkaldte anti-vaxxers har nemlig fået vind i sejlene under coronakrisen, hvor flere konspirationsteorier om en eventuel vaccination mod coronavirus har floreret. Dem giver Boris Johnson ikke meget for.

»Nu er der jo kommet alle de her anti-vaxxers. De er bindegale, de er bindegale,« sagde Boris Johnson fredag, ifølge The Guardian.

Ud over konspirationsteorierne – som eksempelvis tæller en om, at man skaber en vaccination mod coronavirus, så Microsoft-skaberen Bill Gates kan skyde en chip ind i folk – er der en anden årsag til Johnsons udfald mod anti-vaxxers.

Den britiske regering planlægger nemlig at vaccinere samtlige briter mod influenza før efteråret for at lette presset på hospitalsvæsenet, hvis et nyt udbrud af covid-19 skulle ske.

Han understregede derfor, at det er vigtigt, at alle lader sig vaccinere – og altså ikke at lytte til de »bindegale« anti-vaxxers.

Boris Johnson havde også en spådom om coronavissets endeligt:

»Om det (covid-19, red.) kom fra en flagermus eller et skældyr – uanset hvordan det blev skabt – har det været en meget, meget grim ting for menneskeheden. Jeg tror, at når vi kommer til midten af næste år, så er vi langt forbi det.«

Boris Johnson havde også en direkte – og opsigtsvækkende – besked til briterne.

Han opfordrede til, at man i Storbritannien får 'en sommer med vægttab'.

Det sker blandt andet, fordi den britiske regering barsler med lovgivning, der skal forbyde mængderabatter på usunde fødevarer og reklamer for usunde fødevarer i specifikke tidsrum for at bekæmpe fedme.

»Jeg er normalt ikke til den her form for babysitter-måde at drive politik på,« sagde Boris Johnson, der selv har været alvorligt syg med coronavirus, ifølge The Times:

»Men at tabe sig er en af måderne, hvorpå man kan reducere sine risici i forbindelse med coronavirus. Jeg har selv tabt mig lidt mere end 'a stone' (6,3 kilo, red.), og det har jeg gjort ved primært at spise mindre, men også ved at træne en hel del.«