»Det er det, folkens.«

Sådan lyder det fra den britiske politiker Boris Johnson i sin afskedstale, som han tirsdag morgen har holdt foran Downing Street 10 efter 1.139 dage som landets premierminister.

Han vil nu rejse mod Skotland for officielt at indgive sin afskedsbegæring til dronning Elizabeth, som lige nu opholder sig der.

»Om kun et par timer vil jeg være i Balmoral for at se Hendes Majestæt Dronningen, og faklen vil endelig blive givet videre til en ny konservativ leder,« siger han.

Han kommer samtidig med en stikpille om, at stafetten snart vil blive overrakt 'i det, der uventet har vist sig at være et stafetløb, da de ændrede reglerne halvvejs', og han udtrykker dermed utilfredshed med måden, han mistede posten på.

»Men pyt med det lige nu,« siger han.

Boris Johnson gik i juli af som leder for Det Konservative Parti. Det skete efter stort pres både internt i partiet og fra offentligheden – ikke mindst på baggrund af 'partygate', som dækker over fester i Downing Street under covid-19 nedlukningen af landet.

Mandag blev Liz Truss valgt til partiets nye leder, og hun skal rejse sammen med ham til Skotland.

Undervejs i sin tale satte Boris Johnson også ord på energikrisen og den russiske krig i Ukraine:

»Jeg ved, at Liz Truss og den medfølende konservative regering vil gøre alt, hvad de kan for at få folk igennem denne krise, og disse mennesker vil udholde den, og vi vil vinde,« siger han og tilføjer:

»Hvis Putin tror, at han kan få succes ved at afpresse og tyrannisere det britiske folk, så er han fuldstændig vildledt.«

I talen gjorde han det også klart, at han ikke vil blande sig i den nye regering, som Liz Truss danner.

»Med hensyn til at hoppe rundt i fremtidige karrierer, så lad mig sige, at jeg nu er som en af de booster-raketter, der har opfyldt sin funktion. Jeg vil nu forsigtigt træde tilbage i atmosfæren og plaske usynligt ned i et fjerntliggende og obskurt hjørne af Stillehavet,« siger han.

Han opfordrer samtidig det konservative parti til at stå sammen med Truss og lægge uenigheder bag sig:

»Jeg vil bare sige til mit parti, at hvis Dylan (hans hund, red.) og Larry (katten i Downing Street, red.) kan lægge deres lejlighedsvise vanskeligheder bag sig, så kan det konservative parti også,« siger han.

Truss, der i øjeblikket er udenrigsminister, fik mandag godt 57,4 procent af stemmerne, mens hendes rival, Rishi Sunak, fik 42,6 procent.