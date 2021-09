Den britiske premierminister er blevet ramt af en stor personlig sorg.

Mandag døde Boris Johnsons mor i en alder af 79 år.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem BBC og The Sun.

Ifølge en notits i avisen the Times sov Charlotte Johnson Wahl ind på et hospital i London »pludseligt« og »fredfyldt.«

Boris Johnson's mother, Charlotte Johnson Wahl, dies aged 79 https://t.co/mJkDJiQPV0 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 14, 2021

Boris Johnsons mor var kunstmaler, og han har tidligere beskrevet hende som »den øverste autoritet« i familien.

Hun mødte Johnsons far, Stanley Johnson, på universitetet i Oxford, hvor hun studerede engelsk. De fik fire børn sammen – hvoraf den nu 57-årige Boris Johnson er den ældste. Ægteparret blev skilt i 1979.

Som 40-årig fik hun diagnosen Parkinson, men hun fortsatte sit virke som maler og blev gift igen i 1988.

Efter annonceringen af dødsfaldet er kondolencerne begyndt at strømme ind til Downing Street og på Twitter.

Charlotte Johnson Wahl, a professional painter, passed away "suddenly and peacefully" at a London hospital on Monday https://t.co/mp0vCGKMgr — Sky News (@SkyNews) September 14, 2021

Labours leder, Keir Starmer skriver blandt andet på det sociale medie:

»Jeg er meget ked af at høre om premierministerens tab.«

Også helt almindelige mennesker bruger deres platform på Twitter til at udtrykke deres medfølelse.

Nyheden får dog også flere af hans kritikere på banen, som spekulere i dødsårsagen. De mere end antyder, at hun skulle være død som følge af coronavirus. Det rygte er dog ikke bekræftet.