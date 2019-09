Karisma, selvtillid, humør og solskinsoptimisme. Det, der eller plejer at kendetegne den britiske premierminister, har briterne ikke set meget til de seneste dage.

Og efter en uge med nederlag på nederlag blev en helt særlig besked det, der for et øjeblik fik Boris Johnson til at bukke under for presset.

»Det var sådan et stød, at kilder tæt på premierministeren fortæller mig, at han græd, da han fik nyheden,« skriver den britiske kommentator Jenni Russell i The New York Times.

Stødet kom fra hans egen bror, Jo Johnson, der med et svidende tweet fortalte verden, at han valgte at træde tilbage fra sin vicemnisterpost og parlamentet.

»Jeg har i de seneste uger været splittet mellem familieloyalitet og de nationale interesser. Det er en uløselig konflikt, og tiden er inde til, at andre tager over efter mig som parlamentsmedlem og minister,« sagde Jo Johnson torsdag.

Og den besked skulle altså have rystet Boris Johnson i en sådan grad, at han ikke kunne samle sig om sin opgave.

»Et par timer senere skulle han holde en tale, og den skulle have været indledningen på valgkampen, men den blev forsinket og endte med at være et forvirret og helt ekstraordinært vrøvlende rod,« skriver Jenni Russell i sin analyse, hvor han samtidig slår fast, at de kvaliteter, som de konservative partimedlemmer valgte Boris Johnson – karisma, selvtillid, humør og solskinsoptimisme – har været faretruende fraværende.

Det stopper dog ikke med brorens afgang. Så sent som lørdag aften sendte Johnsons arbejds- og pensionsminister Amber Rudd en pressemeddelelse ud, hvor hun meddelte sin afgang

Hun træder ud af regeringen og forlader samtidig det konservative parti, fordi hun er blevet holdt for nar af sin gamle ven, premierministeren, fremgår det af en pressemeddelelsen.

At tre ministre nu har forladt skuden, og flere angiveligt skulle gå med samme tanker, kommer oveni i en brutal udrensning, hvor Boris Johnson selv smed 21 moderate konservative ud, fordi de stemte for en lov om at blokere for et brexit uden aftale.