Planen er premierministerens "endelige tilbud" til EU. Alternativet er ingen aftale, oplyser Johnsons kontor.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil fremlægge forslag til en ny brexitaftale med EU onsdag.

Det oplyser premierministerens kontor sent tirsdag aften.

I udtalelsen understreges det, at der er tale om "et endeligt tilbud", og at alternativet er ingen aftale.

Johnson vil give en detaljeret beskrivelse af sit "retfærdige og rimelige kompromis" under sin afsluttende tale på Det Konservative Partis landsmøde, der slutter onsdag.

- Mine venner, jeg er bange for, at folk efter tre et halvt år er begyndt at føle, at de bliver holdt for nar. De begynder at tro, at der er kræfter i dette land, der simpelthen ikke ønsker brexit, vil Boris Johnson sige i sin tale ifølge et uddrag, der er blevet frigivet af hans kontor i Downing Street.

- Lad os få klaret brexit inden den 31. oktober, sådan at vores land i 2020 kan komme videre.

EU har gentagne gange bedt Storbritannien om at komme med "lovlige og operationelle" forslag til de ændringer, Boris Johnson ønsker i en aftale.

Flere britiske og irske medier har skrevet om en plan, der lægger op til etableringen af en særlig økonomisk zone i Nordirland og toldcentre med kilometers afstand til grænsen.

Det sidste er dog blevet direkte dementeret af en talsmand for den britiske regering.

Striden om den såkaldte irske bagstopper har været den helt store knast i brexitforhandlingerne.

Bagstopperen er et sikkerhedsnet i brexitaftalen mellem Storbritannien og EU. Den skal forhindre en hård grænse med kontrolposter og grænsevagter mellem Irland og Nordirland og beholde den nuværende "usynlige" grænse.

Ifølge den britiske avis The Telegraph vil Boris Johnsons nye brexitplan efterlade Nordirland med et særligt forhold til EU indtil 2025.

Planen betyder ifølge avisen, at Nordirland vil forblive i store dele af EU's indre marked indtil 2025. Dog vil landet forlade EU's toldunion sammen med resten af Storbritannien.

/ritzau/Reuters