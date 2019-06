Den eneste kandidat, der har afvist brexit uden aftale, er ude af kampen om at blive britisk premierminister.

Endnu en kandidat er onsdag slået ud af opgøret om at blive den afgående britiske premierminister Theresa Mays arvtager.

Udviklingsminister Rory Stewart er således blevet elimineret.

Det står klart efter tredje afstemningsrunde onsdag.

Her gav 313 konservative politikere til kende, hvem de ønsker som næste leder af Det Konservative Parti. Den suveræne topscorer blev - ligesom ved de to tidligere afstemninger - tidligere udenrigsminister Boris Johnson.

Johnson modtog 143 stemmer. De øvrige kandidater var udenrigsminister Jeremy Hunt (54 stemmer), klimaminister Michael Gove (51), indenrigsminister Sajid Javid (38) samt Rory Stewart (27).

Stewart, der nu er elimineret, var den eneste af de fem kandidater, der på forhånd havde afvist at ville tillade et brexit uden aftale.

- Jeg er så rørt og inspireret af den støtte, som jeg har modtaget i løbet af de seneste uger. Det har givet mig fornyet tro på politik og tiltro til vores land.

- Jeg fik ikke nok parlamentsmedlemmer til at tro på mig i dag. Men det kommer de til. Jeg forbliver yderst dedikeret til jer og til det her land, skriver Rory Stewart på Twitter efter onsdagens afstemning.

Antallet af kandidater skal skæres ned til to personer. Det sker allerede torsdag, hvor der afholdes to afstemninger. Det endelige opgør ventes at stå mellem enten Hunt, Gove eller Javid over for Boris Johnson.

55-årige Johnson, der i høj grad personificerede modstanden mod EU op til folkeafstemningen i 2016, er klar favorit til at blive partileder og Storbritanniens næste premierminister.

Han har sagt, at Storbritannien forlader EU senest ved deadline den 31. oktober - med eller uden en brexitaftale.

Det bliver medlemmerne af Det Konservative Parti landet over, der ved en urafstemning i juli skal vælge mellem de to bedst placerede kandidater.

Vinderen præsenteres tidligst den 22. juli.

/ritzau/Reuters