Boris Johnson har aldrig ville udtale sig om mysteriet om den 'forsvundne weekend' i 2018. Han har aldrig beskrevet, hvad han foretog sig, eller hvem han festede med.

Indtil nu.

For mysteriet om weekenden blev nemlig bragt op under hasteforespørgselsdebatten torsdag inden Boris Johnson trak sig som premierminister.

Her lød spørgsmålet på, hvorvidt Boris Johnson på det alvorligste har »forbrudt sig mod den mest basale, britiske nationale sikkerhed«.

Og nu er det både sikkert og dokumenteret, at den omtalte weekend – ifølge Johnsons kritikere – er endnu et eksempel på, hvorfor han ikke kan være britisk premierminister.

»Det viser, at Boris Johnson til enhver tid vil sætte sine personlige interesser over landets interesser,« har Labours næstformand, Angela Raynor, tidligere fortalt.

Berlingske har nu samlet et overblik over, hvad vi nu ved, om det der foregik i 'den forsvundne weekend'.

Vi skal spole tiden tilbage til 2018.

For her dukkede Boris Johnson en søndag morgen hærget op i en provinslufthavn i Italien uden bagage og uden nogen former for livvagter eller rådgivere.

»Jeg har haft en hård nat,« sagde han til en medpassager, som spurgte, hvordan han havde det.

På grund af øjenvidnerne fandt medierne hurtigt ud af, at han havde været i det nordlige Italien, og dengang blev der gættet på, at han havde været gæst ved en af de overdådige fester på et berømt palads.

Og det skulle altså vise sig at være tilfældet.

Forinden havde to russiske agenter fra den militære efterretningstjeneste GRU arrangeret et kemisk angreb på britisk jord, hvor fem personer blev forgiftet, herunder GRU-agenten Sergej Skripal.

Af de fem døde én, og det forårsagede skader for millioner af kroner.

NATOs udenrigsministre mødtes derfor i Bruxelles for at koordinere sanktioner mod Rusland. Fra Storbritannien kom Boris Johnson.

Men efter mødet forsvandt Johnson ud af det blå, og det er nu bekræftet, at han rejste til Palazzo Terranova i Perguia.

Her festede han med slottets ejer, Eugenev Lebedev, og han bekræftede ved høringen i denne uge, at også Lebedevs far, Alexander, var til stede.

Alexander Lebedev er tidligere oberst i den russiske sikkerhedstjeneste KGB og har nære bånd til regimet. Han har ved flere lejligheder forsvaret præsident Putin og kritiseret sanktioner mod Rusland

Boris Johnson bekræftede, at han under den forsvundne weekend førte samtaler med Alexander Lebedev, men at han ikke kunne huske, hvad de havde talt om.

Og netop det svar blev heftigt kritiseret torsdag, hvor Yvette Cooper, Labours justitspolitiske ordfører, spurgte »om han var for fuld til at kunne huske, hvad de talte om.«

Samtidig indikerede hun, om »et aktiv« for den russiske sikkerhedstjeneste udnyttede en beruset Boris Johnson for oplysninger fra et NATO-udenrigsministermøde.

Men sagen slutter ikke her.

For i 2020 var Johnson blevet premierminister, og han havde retten til at udnævne medlemmer af Overhuset. Og som den første udnævnelse blev selveste Eugenev Lebedev valgt – altså sønnen af KGB-officeren og ejeren af slottet i Perugia.

Udnævnelsen har sidenhen ført til en storm af protester. Senest i marts i år hvor The Times kunne afsløre, at chefen for den britiske efterretningstjeneste MI6 dengang advarede mod udnævnelsen af Eugenev Lebedev.

Boris Johnson nægter at offentliggøre sikkerhedsvurderingen af Lebedev.

Johnsons daværende politiske toprådgiver, Dominic Cummings, har sidenhen bekræftet, at Johnson insisterede på udnævnelsen af Lebedev, og at efterretningstjenesten var bekymret for beslutningen.

Det er uvist, om den såkaldte 'forsvundne weekend' spiller en rolle i de senere begivenheder og i udnævnelsen.

Men den forstærker hvert fald forhåbningen for Labour om, at Boris Johnson skal ud af Downing Street nu og ikke først om flere måneder.