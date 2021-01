Covid-19 hærger stadig i hele verden, og Storbritannien er et af de lande, der er hårdest ramt på nuværende tidspunkt.

Derfor tager Boris Johnson nu konsekvensen og forlænger den igangværende nedlukning af landet til 8. marts.

Forlængelsen af restriktionerne sker blandt andet på baggrund af, at Storbritannien er det blot femte land i verden, der har passeret 100.000 dødsfald.

Det skriver Sky News.

Boris Johnson. Foto: ANDY RAIN

Premierministeren siger, at han håber, børn igen kan sendes i skole fra 8. marts, hvis vaccinerne har den ønskede effekt, mens der ikke kommer nye mutationer til.

Han tilføjer, at han 22. februar vil præsentere en strategi for, hvordan landet kan begynde at åbne samfundet op igen, når det er sikkert.

Det er kun USA, Indien, Brasilien og Mexico, der har oplevet flere dødsfald på verdensplan end Storbritannien. I løbet af de sidste 24 timer er yderligere 1.631 mennesker døde med covid-19 i landet.

Boris Johnson og regeringen har ligeledes besluttet, at rejsende fra Sydafrika, Portugal og Sydamerika skal i karantæne i 10 dage, når de kommer til Storbritannien.

Premierministeren er tidligere blevet kritiseret for sin håndtering af pandemien, men han har hele vejen igennem holdt fast i, at regeringen har gjort alt, hvad den kunne.

Storbritannien satser på at kunne vaccinere over to millioner borgere hver dag i den kommende tid.