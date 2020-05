Briterne skal stadig holde sig hjemme. Men premierministeren har nu en plan, der gradvist skal åbne landet.

Storbritannien begynder meget forsigtigt at tø udgangsrestriktionerne op.

Det siger Boris Johnson, den britiske premierminister, i en tale til nationen søndag aften. Men det varer lidt endnu, inden det rigtigt kan mærkes.

- Tiden er ikke til at afslutte nedlukningen i denne uge, siger han.

- I stedet tager vi de første forsigtige skridt til at justere vores tiltag.

Fra mandag, siger Johnson, opfordres arbejdstagere, der ikke kan arbejde hjemme, til at gå på arbejde.

Fra onsdag er der ikke længere begrænsninger på, hvor meget man må træne udendørs, når blot der holdes afstand. Hidtil har det været forventet, at man kun gik ud én gang om dagen.

Tidligst den 1. juni indledes en genåbning i flere faser af butikker, ligesom skoleeleverne gradvist skal tilbage på skolebænken.

Johnson siger også, at der nu indføres et alarmsystem med fem niveauer.

Det skal bruges af myndighederne til at genåbne landet, og her vil der blive lagt særlig vægt på smittetrykket.

Niveau 5 er rød og alvorligst, niveau 1 er grøn og betyder fri bane for det hele.

Det er muligvis kun muligt at nå det grønne niveau, når der er fundet en vaccine, skriver Reuters.

I øjeblikket er Storbritannien på niveau 4. Virussmitten er ikke inddæmmet, og i nogle regioner er smittetrykket over en. Det betyder, at virusset breder sig.

Boris Johnson siger, at landet er på vej mod niveau 3 på skalaen.

Regeringen vil bruge systemet til at vurdere risikoen for smittesygdommen i forskellige geografiske områder.

Det betyder, at der kan indføres skrappere restriktioner i nogle områder, mens der lempes i andre.

Regeringen erstatter også sit hidtidige slagord "bliv hjemme" med "vær årvågen".

Det indebærer dog ikke, at folk skal begynde at fare rundt i landet. Embedsmænd siger, at folk stadig bør blive hjemme så meget som muligt.

Men Storbritannien skal langsomt i gang med at genåbne, og det er i denne proces, at indbyggerne skal "være årvågne".

De skal huske at holde afstand.

Samtidig skal briterne fortsætte med at "begrænse kontakten til andre mennesker".

Storbritannien er blandt de lande, der er ramt hårdest af coronasmitten. Også Boris Johnson har været alvorligt syg.

Søndag var 31.855 coronasmittede briter meldt døde under pandemien.

/ritzau/