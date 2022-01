Skandalerne omkring den britiske premierminister Boris Johnson synes ingen ende at ville tage.

Mandag er de britiske medier fyldt med historien om endnu en fest i Downing Street nummer 10 under corona-lockdown. Og det kan ganske enkelt ikke blive ved, lyder det fra B.T.s internationale korrespondent.

»Party Boris,« sådan indleder Jakob Illeborg sin analyse af den seneste skandale om den britiske premierminister.

For blandt andre Sky News og ITV har mandag kunnet beskrive, at Boris Johnson og konen og tidligere rådgiver Carrie Symonds var blandt 40 gæster til en 'medbring din egen sprut'-fest i haven ved premierministerboligen i London under den første nationale lockdown i England i maj 2020.

Festen skal være fundet sted 20. maj med indbydelser sendt ud til omkring 100 ansatte, hvoraf 40 altså dukkede op.

Alt imens måtte almindelige briter ikke forsamle sig andet end blot de allernærmeste og én udenfor husstanden.

»Det var midt under den første hårde lockdown tilbage i maj 2020. Her blev folk dagligt mindet om, at hvis de skulle ud, så skulle det kun være med sig selv og de allernærmeste. Hvor skal man nærmest begynde …« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Boris Johnson tog tydeligvis ikke det her alvorligt. Det er gentagne gange, han er blevet taget i at deltage i sociale arrangementer, mens der har været lockdown,« siger Jakob Illeborg med henvisning til adskillige sager i britiske medier.

Boris Johnson i nummer 10 Downing Street begynder måske at lakke mod enden efter endnu en skandale. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Boris Johnson i nummer 10 Downing Street begynder måske at lakke mod enden efter endnu en skandale. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Blandt andet var der en julefest, hvor de coronarestriktioner, som gjaldt for almindelige briter, åbenbart ikke gjorde sig gældende for premierministeren.

Og så var der et socialt arrangement 15. maj, hvorfra der er dukket billeder op, hvor Boris Johnson sidder i haven ved Downing Street nummer 10 og nyder drikkelse med ansatte.

Det er ITV, som har gravet de seneste oplysninger om en fest i premierministerboligen 20. maj frem.

Her er man kommet i besiddelse af en mail fra Martin Reynolds – en af Boris Johnsons tætteste assistenter – hvor man blandt andet kan læse, at de ansatte er velkomne til festen fra klokken 18.00, og de skal 'medbringe deres egen sprut' til drinks med 'social distance' efter en hård periode.

»Boris Johnson forsøger at forsvare sig med, at det var en arbejdsrelateret middag. Men det er jo ikke arbejdsrelateret, når der står 'bring your own booze'. Og det er bare endnu en skandale for Boris Johnson,« siger Jakob Illeborg.

Han mener, at endnu en dårlig sag for den britiske premierminister kan være begyndelsen på enden for Boris Johnson i Downing Street.

»Alle de britiske medier er fyldt med det her. Og man kan ikke blive ved med at bortforklare det. De kommende dage vil der blive spekuleret i, om det er nu, Boris Johnson skal ud. Lige nu sidder han kun på baglandets nåde,« siger Illeborg.

»Det er ikke så længe siden, Boris Johnson var usårlig, men nu er han blevet en byrde for sit parti. Det kan ikke blive ved.«