Coronavirussen havde nær kostet Storbritanniens leder livet.

Knap er Boris Johnson blevet udskrevet fra hospitalet, før premierministeren får hård kritik for sin håndtering af sygdommen i epidemiens tidlige fase.

Meget tyder nemlig på, at Boris Johnson i vinter var alt for lang tid om at indse alvoren af den krise, der var under opsejling, og derfor begik flere katastrofale fejl.

Fejl, som ifølge kritikerne betød, at Storbritannien var bagud i bekæmpelsen af virussen lige fra starten.

Boris Johnson fotograferet efter sit hospitalsophold. Premierministeren var hårdt ramt af coronavirus og takkede efter sin sygdom det sundhedspersonale, der havde taget sig af ham. Foto: PIPPA FOWLES/10 DOWNING STREET Vis mere Boris Johnson fotograferet efter sit hospitalsophold. Premierministeren var hårdt ramt af coronavirus og takkede efter sin sygdom det sundhedspersonale, der havde taget sig af ham. Foto: PIPPA FOWLES/10 DOWNING STREET

Under overskriften '38 dage, hvor regeringen gik som en søvngænger ind i krisen', skrev avisen The Sunday Times søndag, hvordan Johnson blev væk fra hele fem møder i det såkaldte Cobra-udvalg, hvor coronavirussen blev diskuteret.

Cobra-møder er i Storbritannien betegnelsen for regeringsmøder, hvor et udvalg af regeringsmedlemmer drøfter national krisestrategi.

På trods af, at forskere allerede på det tidspunkt advarede om coronavirussens mulige konsekvenser, droppede premierministeren krisemøderne og sendte sin sundhedsminister, Matt Hancock, i stedet.

Kritikken mod Johnson går på, at han i løbet af fem uger i januar og februar viste manglende lederskab. På et tidspunkt, hvor landet nærmede sig undtagelsestilstand.

Boris Johnson får hård kritik for sin håndtering af coronavirussen i epidemiens første kritiske fase. (Arkivfoto) Foto: PIPPA FOWLES Vis mere Boris Johnson får hård kritik for sin håndtering af coronavirussen i epidemiens første kritiske fase. (Arkivfoto) Foto: PIPPA FOWLES

Han ignorerede advarsler fra bekymrede forskere, og tilbud om værnemidler fra en britisk virksomhed blev afslået. I stedet blev mundbind og andet beskyttelsesudstyr i stedet sendt til Kina.

Nu indrømmer kabinetsminister Michael Grove i et interview med tv-stationen BBC, at Johnson ikke deltog i de omtalte krisemøder.

Grove fastslår dog samtidig, at det ikke er ualmindeligt, at Cobra-møderne holdes af særlige fagministre, uden at premierministeren er til stede. I sidste ende var det Johnson, der tog alle vigtige beslutninger, understreger han over for BBC.

Storbritannien er et af de lande, der er hårdest ramt af coronavirussen. Mere end 120.000 briter er konstateret smittet, og 15.000 er døde af virussen.