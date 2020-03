Storbritanniens premierminister, den 55-årige Boris Johnson, er testet positiv for coronavirus. Det skriver premierministeren på Twitter.

»I løbet af de seneste 24 timer har jeg udviklet milde symptomer, og jeg er testet positiv for coronavirus.«

»Jeg går nu i selvisolation, men jeg vil fortsat lede regeringen via videoopkald, mens vi bekæmper virussen,« skriver han.

Boris Johnson blev testet for virusset i embedsboligen i Downing Street. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Det omfattende coronavirusudbrud har den seneste tid også for alvor gjort sit indtog i Storbritannien. Det har skabt et tungt pres på landets sundhedsvæsen, NHS - særligt i hovedstaden London.

Hospitalerne i London oplever således "en eksplosion i antallet af alvorligt syge patienter". Det sagde Chris Hopson, direktør i NHS' beredskab, torsdag.

«De ord, som jeg oftest hører blive brugt, er en kontinuerlig tsunami,« lød det fra NHS-direktøren i en radioudsendelse på britiske BBC.

/ritzau/