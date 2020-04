Den britiske premierminister Boris Johnson er blevet far.

Den 55-årige premierminster har fået en søn sammen med sin forlovede, Carrie Symonds, onsdag morgen.

Det skriver Sky News.

Boris Johnson har netop overstået en måned sygdom med coronavirus, og det fejrer han således med en familieforøgelse.

Det er premierministerens sjette barn, der netop er blevet født. Han har fire børn fra sit ægteskab med advokat og forfatter Marina Wheeler, mens han har et barn uden for ægteskab.

Derudover har der været spekuleret i, at Boris Johnson har yderligere et barn efter en affære, men premierministeren har ikke ønsket at kommentere på det rygte og sine børn generelt, skriver The Guardian.

Før Marina Wheeler var Boris Johnson gift med Allegra Mostyn-Owen, som han mødte i sine universitetsdage. 12 dage efter, de blev skilt i 1993, giftede han sig med Marina Wheeler.

Opdateres...