Sir Winston Churchill gjorde det, og måske gør Boris Johnson det også:

Lukker døren bag sig og snupper en 'morfar.'

»Mennesket er ikke skabt til at arbejde fra klokken otte om morgenen til sent aften uden en forfriskning af velsignet glemsomhed, som – selv om den kun varer i tyve minutter – er tilstrækkelig til at genopfriske alle de vitale kræfter,« lød den britiske krigshelts berømte ord om middagslurens lyksaligheder.

Vedholdende rygter om den nuværende britiske premierminister mener at vide, at Boris Johnson følger i sin forgængers fodspor.

Han tager ofte en lur på en halv times tid midt på dagen.

Det skriver avisen The Times, som citerer kilder i Downing Street for oplysninger om, at det »ikke er fuldstændig ualmindeligt i kalenderen,« at Mr Johnson »lukker døren og tager en lur på en halv time eller deromkring.«

En anden kilde tæt på premierministeren siger til avisen, at Johnson altid kommer ti minutter for sent til sit morgenmøde, og at han har gør tingene i sit eget tempo.

Men det benægter en talsmand for Johnson nu over for avisen Mirror:

»Hans dag er bogstavelig talt fyldt med møder. Han arbejder hårdt og har en meget travl kalender.«

Det er ikke første gang, at Boris Johnson får ry for at snuppe en lur i ny og næ.

Efter hans corona-indlæggelse sidste år forlød det, at han kunne sove op til tre timer i træk.

De rygter kom ifølge avisen fra parlamentsmedlemmer, som var bekymrede for, at premierministeren ikke tog sig tid til at komme til hægterne igen efter sin alvorlige sygdom.

Også de forlydender blev afvist af Nummer 10 som »fuldstændig usande.«