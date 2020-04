Det er svært at finde ord, der kan udtrykke min taknemmelighed over for dem, som reddede mit liv, siger Johnson.

Storbritanniens premierminister, 55-årige Boris Johnson, siger, at "det kunne være gået begge veje", da han var indlagt på intensiv med coronavirus.

Han siger, at lægerne reddede hans liv.

- Det er svært at finde ord, der kan udtrykke min taknemmelighed over for dem, som reddede mit liv, skriver han på Twitter.

Johnsons kontor siger i en udtalelse, at premierministeren fortsat holder en pause fra sit embede.

- På baggrund af rådgivning fra lægerne vil premierministeren ikke øjeblikkeligt vende tilbage til arbejdet. Han takker alle på St. Thomas for den fantastiske behandling, han har modtaget, siger en talsmand.

Der har ikke været fremsat mange officielle kommentarer om, hvor alvorligt syg Johnson var, da han var indlagt.

Men premierministerens gravide forlovede, Carrie Symonds, siger søndag, at der har været situationer i den seneste uge, hvor "det har set særdeles mørkt ud".

Boris Johnson opfordrer i sine udtalelser søndag briterne til fortsat at holde sig på afstand af hinanden - selv om det er påske, og vejret er godt.

- Vi gør fremskridt i denne nationale kamp, siger han videre.

Storbritanniens udenrigsminister, 46-årige Dominic Raab, vikarierer midlertidigt på premierministerposten, mens Johnson er ude med sygdom.

Johnson meddelte i en video på Twitter den 27. marts, at han var testet positiv for coronavirus og havde milde symptomer.

Godt en uge senere - den 5. april - blev premierministeren indlagt på hospitalet efter at have oplevet vedvarende symptomer.

Dagen efter blev Johnson flyttet til hospitalets intensivafdeling.

Ifølge avisen The Times havde premierministeren i perioder svært ved at trække vejret, og han fik derfor ilt. Johnson forlod intensivafdelingen efter fire dage, torsdag 9. april.

En række ledere verden over har de seneste dage sendt tanker til den coronaramte premierminister.

Blandt dem var også den danske statsminister, Mette Frederiksen.

- Meget trist over at høre om premierminister Boris Johnson på intensivafdelingen. Ønsker dig en hurtig bedring. Varmeste hilsner MF, skrev Statsministeriet i et tweet, efter at Johnson var flyttet til intensivafdelingen.

Storbritannien er ganske hårdt ramt af coronavirus.

Knap 10.000 coronasmittede mennesker har mistet livet i Storbritannien. Det er kun overgået af USA, Italien, Spanien og Frankrig.

