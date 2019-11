Bramfrie Boris Johnson bryder al etikette.

Flere gange har han nemlig afsløret detaljer fra private samtaler med den britiske dronning Elizabeth II.

Kongehuset ‘rynker på næsen’ over afsløringerne, for det skal til enhver tid være muligt for regenten at tale med den siddende premierminister, uden at oplysningerne rammer offentligheden, skriver Birmingham Live.

Men hvad har Boris Johnson afsløret?

I en video optaget i en bil, hvor Boris Johnson sidder på bagsædet, fortæller han om, hvad han er på vej til.

»Jeg skal hen og mødes med Hendes Majestæt Dronningen, hvilket altid er en meget svær samtale, fordi hun altid stiller de bedste spørgsmål, og dagens spørgsmål er: Hvorfor skal vi have den her afstemning?,« siger premierministeren.

Storbritannien skal til valg 12. december 2019.

Etikken foreskriver, at al kommunikation mellem premierministeren og dronningen bag lukkede døre, forbliver bag lukkede døre.

Men det er Johnson tilsyneladende fuldstændig ligeglad med. For det er ikke første gang, han har talt over sig.

Tilbage i juli, hvor Johnson tiltrådte som premierminister, fortalte han, at dronningen angiveligt skulle have sagt: »Jeg forstår ikke, hvorfor nogen vil have det arbejde (som premierminister, red.).«

Johnson havde gengivet samtalen, mens han fik en rundvisning i Downing Street 10, som er den premierminister bolig, han skulle overtage.

Her fik han en påtale af personalet, som opfordrede ham til ikke at tale om sådanne private samtaler så højt og offentligt.