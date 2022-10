Lyt til artiklen

Boris Johnson har trukket sig ud af kampen om at blive ny formand for det Konservative Parti.

Det skriver Sky News.

»Jeg tror, ​​jeg har mere at byde på, men jeg er bange for, at det simpelthen ikke er det rigtige tidspunkt,« siger Johnson og hævder, at han havde den nødvendige støtte, men at han alligevel ikke ønsker at stille op.

»Dette ville simpelthen ikke være den rigtige ting at gøre.«

»Du kan ikke regere effektivt, medmindre du har et samlet parti i parlamentet bag dig.«

Dermed er det altså Rishi Sunak, der tager føringen i kapløbet med 144 tilhængere og med stor sandsynlighed er det altså ham, der får lov til at gå ind af døren i nummer 10 på Downing Street.

Det er uklart, hvor mange af de 100 stemmer, det kræver til at få posten, som Boris Johnson har haft.

Ifølge Sky News havde han opbakning fra 59 parlamentsmedlemmer, men spørger man BBC's politiske redaktør, havde Johnson 102 tilhængere.

Boris Johnson har ikke formelt erklæret, at han ønskede at stille op, men det mente flere af hans tilhængere, at han skulle.

Mandag klokken 15.00 skal alle kandidater have opbakning fra mindst 100 konservative parlamentsmedlemmer, hvis de stadig vil være en del af opgøret.

Hvis det kun lykkes for én, bliver vedkommende valgt som konservativ leder - og dermed den næste premierminister.

Hvis flere får nok støtter, skal partimedlemmerne stemme om kandidaterne.

B.T. følger sagen.