Den 14. oktober talte den tidligere premierminister Boris Johnson til en konference for et forsikringsagentur i 30 minutter.

Herefter var der lagt op til en »uformel samtale« i 45 minutter.

Og det har altså udløst et beløb til ekspremierministeren på hele 276.130 pund – svarende til omkring 2,35 millioner kroner.

Det skriver The Guardian.

Tidligere lød det ellers, at han havde fået 150.000 pund for det – altså knap 1,2 millioner kroner. Men beløbet viser sig altså at være noget højere.

Der har ifølge The Guardian været sat spørgsmålstegn ved, om Johnson har fulgt reglerne for lønnet beskæftigelse efter at have forladt sin post som minister.

Avisen henviser til et register i London for politikere, hvor alle parlamentarikere er pålagt at indberette deres indkomster.

Johnsons seneste opdatering viser også, at han også rejste til Montana i sidste måned på en rejse betalt af bladkongen Rupert Murdoch.

Her fik han også dækket udgifter til transport og logi for ham og to ansatte.

Derudover viser registreret, at mediemogulen Rupert Murdoch inden konferencen fik fløjet Boris Johnson til et forretningsmøde i Montana. Det betalte Murdoch knap 11.600 pund – lidt over 98.600 kroner – for.

Boris Johnson gik formelt af som premierminister i begyndelsen af september. Dermed holdt han talen i USA blot en måned efter at have forladt regeringskontoret i Downing Street 10.