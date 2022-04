Udtalelser fra Boris Johnsons besøg i Indien bliver nu heftigt kritiseret.

I løbet af ugen har han sammen med EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen besøgt Indien med det formål at få overtalt regeringen til at tage afstand fra Rusland.

Men det besøg er ikke gået ubemærket hen, skriver Dagbladet.

For Waldemar Skrzypczak, der er tidligere general i det polske forsvar, raser nu over hans udtalelser om træningen af ukrainske soldater i Polen.

I den forbindelse har Johnson blandt andet fortalt, at soldaterne fik træning i brugen af britiske missiler. De blev derefter sendt tilbage til krigen i Ukraine.

Skrzypczak mener, at den britiske premierminister afslørede for meget over for russerne, da han fortalte om træningen.

Han fortæller videre, at Johnson har afsløret en militær hemmelighed, og at hans ordvalg var 'uheldigt'.

»Han er måske ikke klar over det, men sådanne udtalelser bringer hele chancen for succes i den militære operation i fare. Han bringer også soldaterne i fare. Udtalelserne frister ondskaben,« siger Skrzypczak til avisen Fakt ifølge Dagbladet.

I stedet burde han have begrænset sig og tænkt sig om, lyder rådet fra Skrzypczak.

Det er langt fra de eneste opsigtsvækkende udtalelser, der er kommet fra Boris Johnsons besøg i Indien.

For udover at rose ukrainernes utrolige kampgejst og heltemod, kom Boris Johnson også med bekymrende forudsigelser om invasionen.

Da han blev spurgt, om Rusland stadig er i position til at vinde krigen, selvom de har begået strategiske fejl, lød det blandt andet: »Det ærgerlige er, at det er en realistisk mulighed.«