Hosten ville ikke holde op, og han blev ved med at have feber.

I lang tid havde Storbritanniens premierminister svært ved at erkende, at han var alvorligt syg.

Selv efter han var testet positiv for den frygtede sygdom, blev han ved med at arbejde i døgndrift.

Men efter 10 dages kamp mod coronavirussen måtte selv manden, der mener, at sygdom er for de svage, bøje sig for lægens ord og lade sig indlægge.

Boris Johnson fotograferet i Downing Street 3. april, hvor han gav en status på sin situation.

Ifølge avisen Daily Mail havde Boris Johnson søndag en video-konsultation med sin læge, som med det samme kunne se, at den var helt galt med den blege og hostende Johnson.

»Man skal ikke undervurdere macho-kulturen hos den politiske elite i Westminster (regeringsområdet i London, red.). Boris ønsker ikke at virke svag,« siger en kilde tæt på premierministeren til avisen.

Som den første regeringschef i verden meddelte Boris Johnson 27. marts, at han var smittet med coronavirus. Siden har den 55-årige premierminister været isoleret i sin embedsbolig i Downing Street.

Fredag meddelte han, at han fortsat havde høj feber, men ellers kun havde milde symptomer på sygdommen.

Det er her på St Thomas' hospital i det centrale London, at Boris Johnson i øjeblikket ligger på intensiv. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

I begyndelsen forsøgte Downing Street da også at nedtone alvoren.

Da premierministeren søndag blev indlagt på St. Thomas’ Hospital i London hed det sig, at Boris Johnson skulle have foretaget en række prøver, og at indlæggelsen skete for at forebygge, at statslederens tilstand blev værre.

Mandag aften kom det så frem, at Johnson var blevet flyttet til hospitalets intensive afdeling, fordi han havde problemer med at trække vejret.

Premierministeren var ved bevidsthed og ikke lagt i respirator, hed det.

Downing Street nummer 10 fotograferet mandag aften, da det kom frem, at Boris Johnson var indlagt på intensiv. Foto: HENRY NICHOLLS

Journalisterne på Daily Mail hæfter sig især ved, at premierministeren blev kørt på sygehuset af sin privatchauffør søndag aften klokken 20.00.

På samme tidspunkt holdt dronning Elizabeth sin tale til nationen for at indgyde dem håb midt i krisen.

En tale, som Johnson havde været dybt involveret i.

Det var da også tilsyneladende først til allersidst, da han knap nok kunne trække vejret, at premierministeren indså, at den ikke gik længere.

Boris Johnson fotograferet foran Downing Street i London 25. marts. Foto: Hannah Mckay

Isoleret i Downing Street blev han til det sidste ved med at arbejde.

Det var dog ikke bare Boris Johnsons læge, der ved selvsyn kunne konstatere, at den var helt gal.

Også hans regeringskolleger anede uråd, da de tidligere på dagen søndag holdt video-møde med premierministeren.

Det var tydeligt for enhver, at Johnson havde det skidt, men han insisterede alligevel på fortsat at stå i spidsen for landet.

Boris Johnson og hans gravide kæreste, Carrie Symonds, fotograferet sammen i begyndelsen af marts. Foto: Toby Melville

Nu spekulerer flere på, om Boris Johnson arbejdsiver trods sygdommen kan have været medvirkende til at gøre den værre.

»Det er beundringsværdigt, at han ville blive ved med at arbejde, og stadig være i fronten og være sikker på, at han var inde over enhver beslutning. Men i sidste ende har det ikke gavnet hans helbred. Han bliver nødt til at give efter for virussen og hvile,« siger en kilde til Daily Mail.

Udenrigsminister Dominic Raab vikarierer på premierministerposten, så længe Johnson er indlagt.

Boris Johnson bor normalt sammen med sin kæresten, den 32-årige Carrie Symonds, der er gravid med parrets første barn. Hun har selv haft symptomer på coronavirus, men er ikke blevet testet for smitten. Ifølge britiske medier er parret midlertidig flyttet hver til sit på grund af sygdommen, og på grund af smitterisikoen kan Carrie Symonds ikke være hos Johnsons side, mens han kæmper for sit helbred.