Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, ønsker ikke at afholde valg i landet inden for den nærmeste fremtid.

Det siger han mandag aften i en tale foran sin embedsbolig i Downing Street.

»Jeg ønsker ikke et valg, og I ønsker ikke et valg,« siger Johnson.

Premierministerens udtalelse kommer, på et tidspunkt hvor britiske medier netop har spekuleret i et muligt valg.

Det kommer samtidig forud for det britiske parlaments åbning tirsdag. Her ventes Johnson at møde stor modstand fra de parlamentsmedlemmer, der for alt i verden vil undgå et brexit uden aftale.

Boris Johnson mener, at briterne på ingen måde skal signalere, at en udskydelse af brexit - der lige nu står til at ske 31. oktober - er mulig.

Det vil nemlig lægge pres på EU til at genåbne forhandlingerne, mener han.

»Vi vil ikke acceptere noget forsøg på at forhindre os i at indfri vores løfte (om at forlade EU den 31. oktober, red.),« siger Johnson ifølge The Guardian.

Premierministeren tilføjer, at han tror, at sandsynligheden for at lande en aftale med EU er steget inden for den seneste tid.

/ritzau/