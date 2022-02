Verdens øjne hviler på Ukraine, hvor hver dag bringer nye rædsomme syn.

Det er særlig svært for ukrainske Boris Portnoy, 31 år, når han retter blikket mod sit hjemland, som han forsvarede med våben i 2014.

Han er soldat og har gjort tjeneste ved de ukrainske faldskærmstropper.

Når man taler med Boris, kan man mærke stoltheden over at have forsvaret sit land.

Boris har gjort tjeneste ved de væbnede styrker i Ukraine som faldskærmssoldat.

Så meget desto mere er situationen nu svær for den 31-årige ukrainer, som må se sit hjemland invaderet af Rusland, imens han selv sidder i Polen.

Men selvom han ikke længere er i landet og ikke kommer til at deltage i krigen med våben, så har Rusland ikke glemt Boris Portnoy. Hans navn figurerer på flere dødslister, som B.T. har set.

Da B.T. spørger Boris, hvordan det føles at se sit navn på en russisk dødsliste, er svaret klart.

»Jeg tager det som en kompliment. De er mine fjender,« siger han.

Den 21. februar blev et brev lækket, hvor USAs FN-ambassadør Bathsheba Crocker advarede Michele Bachelet, der er kommissær for menneskerettigheder, om en 'humanitær katastrofe'.

'Helt specifikt har vi fra pålidelige kilder, at Rusland laver lister med identificerede ukrainere, der skal dræbes eller sendes i fangelejre, hvis Rusland besætter Ukraine,' lyder det i brevet.

Det er to af disse lister, B.T. har gennemset. De er fundet ved at søge på billeder af Boris Portnoy på Yandex, der er en russisk pendant til Google. Den ene hedder Lugpost, mens den anden hedder Tribunal Today.

Hvis man slår ejeren af hjemmesiden op, får man ikke et navn, men et russisk firma, der ejer domænenavne ved navn reg.ru.

Boris og hans bror, Yaroslav (tv). Yaroslav har hjulpet med at oversætte for B.T.

Listen har overskriften 'database over kriminelle' på Lugpost, mens Boris Portnoy bliver beskrevet som en 'hævner' eller en 'straffer' på siden Tribunal Today.

Billedet, de har brugt af Boris Portnoy, stammer fra 2014-2015, da han gjorde tjeneste i De Ukrainske Væbnede Styrker og kæmpede mod prorussiske separatister.

Efter sin udsending valgte Boris at flytte fra Ukraine. Et ar fra krigen har sat sig i den 31-årige ukrainer i form af PTSD. Nu var det tid til at tænke på familien: konen Anna og datteren Solomia.

Det er ikke muligt for Boris Portnoy at vende tilbage til Ukraine – og invasionen har stadig ikke helt slået rod i Boris' bevidsthed, da han taler med B.T.

Hvis han forlader Polen, skal familien tage med, og det er ikke en mulighed.

»Det er meget svært at beskrive mine følelser. Der er et væld af tanker, der styrter gennem mit hoved. Det skulle komme før eller senere, og vi skal kæmpe imod. Sandheden er på vores side.«

Boris' far, Igor Portnoy, befinder sig stadig i Ukraine. De har begge gjort tjeneste i hæren, og da B.T. talte med Igor kort efter invasionen, lød det, at han blot venter på ordren, før han tager sit våben i hånden og drager i krig.

Det, at Boris' 63-årige far snart sætter sit liv på spil, får hverken stemmen til at ryste eller øjnene til at flakke.

Igor hans ene søn, Boris, har begge tjent i det ukrainske militær. Igors anden søn, Yaroslav, har til gengæld tjent i det danske militær. Yaroslav hjælper B.T. i disse dage med at oversætte.

»Det er enhver mands job og hellige ret at forsvare sit land mod en fjendtlig invasion. Hvis jeg var i Kiev, ville jeg gøre det samme,« lyder det fra Boris.

Følelsen af pligt og ære løber tydeligt gennem Boris' ord, når han forklarer, hvad han og konen Anna skal få den næste tid til at gå med.

»Vi er allerede i gang med at organisere alle ukrainere, der bor i vores landsby. Vi samler ressourcer ind til at kunne tage imod de flygtninge, der højst sandsynligt om meget kort tid vil strømme ind i Polen.«

Der er et spørgsmål, der hænger tilbage i luften, når man har snakket om pligt og ære og at kæmpe for sit land: Vil Ruslands mission lykkes?

Boris tænker over det – hans fortid som soldat gør, at han ikke stikker sig selv blår i øjnene.

»Det kan gå begge veje. Vi har meget af det samme militære udstyr som russerne, men bare ikke nær så meget. Vi kæmper på vores egen jord, hvilket giver en stor fordel. Den forsvarende side kender terrænet,« siger Boris Portnoy som det sidste.